Antonio Cicero e Amilcar Bettega na festa de Pessoa

Os 125 anos de Fernando Pessoa (1888-1395; foto) serão lembrados entre os dias 11 e 13 de junho, em Lisboa, com a realização do Festival do Desassossego. Para os debates, a Casa Fernando Pessoa, que organiza o evento, convidou escritores e jornalistas brasileiros, como Antonio Cicero, Amilcar Bettega, João Gabriel de Lima e Bia Corrêa do Lago, e os portugueses Teolinda Gersão, Rui Zink, Maria do Rosário Pedreira e Maria Teresa Horta. Será uma edição um pouco mais singela do que a idealizada por causa da crise financeira, mas ela incluirá, ainda, espetáculos de teatro nas janelas da casa, leituras e exibição de filmes - entre eles, a gravação de um sarau com Caetano Veloso em 2009.

Para finalizar, atores vestidos de Fernando Pessoa caminharão pelo bairro. Já para homenageá-lo no aniversário de sua morte (30/11), será realizado, lá, entre 28 e 30 de novembro, um congresso internacional com 35 conferencistas entre literatos, psicanalistas, sociólogos, pesquisadores e artistas.

TELEVISÃO

Literatura para assistir

Livro de Cabeceira foi o nome escolhido por Eduardo Barros, sócio da Cartola Filmes, para o programa de televisão que idealizou. Cada episódio terá duração de cinco minutos, tempo suficiente para que um escritor fale sobre o livro mais relevante em sua história como leitor e leia um trecho. As gravações começaram com Bruno Zeni e André de Leones. Os próximos devem ser Milton Hatoum, Michel Laub e Joca Reiners Terron.

*

Rocha já conversa com emissoras de TV a cabo, que devem ter produções nacionais na grade. As gravações são feitas em Full HD com três câmeras; portanto, qualidade terá. Mas se ninguém se interessar, ele vira websérie.

HOMENAGEM

Entre imortais

Ana Maria Machado fará a mesa em homenagem a Lygia Fagundes Telles no Pauliceia Literária, em setembro.

LIVRARIA

ANL, Cultura e BNDES

Depois de saber que a Cultura ganhou financiamento de R$ 28 milhões do BNDES, a Associação Nacional de Livrarias decidiu ir a Brasília pedir a diminuição do valor mínimo - hoje R$ 1 milhão. "Os pequenos livreiros não têm coragem de pedir um empréstimo tão alto e também precisam", diz o presidente Ednilson Xavier.

MERCADO

Reforço para a estreia

Fernando Alves deixa a Blucher e assume a diretoria editorial da Reflexiva, editora capixaba que faz seu début na Feira de Frankfurt, em outubro. No prelo, 30 títulos.

ILUSTRAÇÃO

Desde o primeiro traço

Sai em novembro, pela WMF Martins Fontes, Cartoon: Filosofia e Prática, guia em que Ivan Brunetti ensina aspirantes a desenhistas de todas as idades a fazer cartuns. São 80 páginas ilustradas, claro, e 15 lições sobre ferramentas, teorias, técnicas e ritmo.

MOSTRA

Outro modernista

A Casa das Rosas abre em 8/6 a mostra Ronaldo Azeredo - O Mínimo Múltiplo Incomum, com curadoria de Marli Siqueira Leite, para apresentar a produção de Azeredo (1937-2006), como o poema Velocidade.

EVENTO

Time desfalcado

Chico Buarque não aceitou o convite da Feira de Frankfurt para ir à Alemanha e integrar o time dos escritores brasileiros que jogará contra os alemães. Ele machucou o joelho e está concentrado no novo romance.