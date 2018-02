A boa literatura árabe para criança à procura de editora

Estudante de árabe da UFRJ, Tainise Soares está envolvida com o projeto de pesquisa Oriente Médio: A Literatura Infantil Árabe e a Arte de Contar Histórias em Culturas Orientais e já traduziu quatro títulos, ainda inéditos. Entre eles, Meu Ego e Eu: Um Fardo Pesado (ilustração), publicado pela Bright Fingers, de Samir Al Kadri, o sírio que desertou na penúltima Feira de Abu Dabi e cuja história foi contada pelo Caderno 2 na segunda. O livro, premiado no Festival de Literatura Infantil de Sharjah na semana passada, retrata a vida de Tariq, um garoto que carrega o peso de ser brilhante, o que o deixa infeliz. Numa viagem escolar, descobre a alegria de brincar com o outro. Tainise traduziu também Amanhã (Box Of Tales), sobre a guerra na Síria vista por uma criança. As traduções estão prontas; falta só encontrar editora.

TEATRO

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tragédias e comédia

A Zahar lança em junho O Melhor do Teatro Grego, com quatro peças traduzidas do original por Mário da Gama Kury: as tragédias Prometeu Acorrentado, Édipo Rei e Medeia e a comédia As Nuvens, de Ésquilo, Sófocles, Eurípides e Aristófanes, respectivamente. Há ainda textos introdutórios, resumo da ação de cada peça, perfil dos personagens e notas.

FICÇÃO

Inventando Rembrandt

A americana Nina Siegal recriou a história da tela A Lição de Anatomia de Dr. Tulp (1662), de Rembrandt, no romance The Anatomy Lesson, que será editado aqui pela Rocco.

POESIA

Falada no rádio

Alice San’Anna estreia programa mensal sobre poesia na Batuta, a rádio online do Instituto Moreira Salles. O primeiro, dia 10, traz entrevista com Chacal.

NÃO FICÇÃO

O retrato de Giuseppe

A trajetória de Giuseppe Garibaldi é retratada pelo jornalista Gianni Carta em Garibaldi na América do Sul. Previsto pela Boitempo para este semestre, o livro deixa de lado chavões enciclopedistas e aborda também o desenrolar dos acontecimentos históricos do tempo do revolucionário.

GASTRONOMIA

Alex Atala aqui e lá

A Melhoramentos publica Descobrindo os Ingredientes do Brasil (provisório), de Alex Atala, em outubro. Sai junto na Alemanha, Inglaterra e Holanda.

LEITURA

Mais tempo de gravação

A Fundação Dorina Nowill está prestes a ganhar um terceiro estúdio para gravação de audiolivros, o que significa um aumento de 35% na oferta de livros para pessoas com deficiência visual. Nos outros dois, que serão modernizados, foram feitos, em 2012, 395 títulos. Já são 2.200 audiolivros.

MÚSICA

Vinicius e o jazz

Textos de Vinicius de Moraes sobre o jazz e sua relação com a música - alguns deles inéditos -, garimpados por Eucanaã Ferraz, serão reunidos em Jazz & CO. Ilustrado, o livro será lançado pela Companhia das Letras na Flip, em julho. Esta é uma das ações que a editora fará em Paraty em homenagem ao centenário do poeta.

*

Ainda na área de música... Ela acaba de adquirir os direitos da biografia de Paul McCartney, a ser lançada por Philip Norman em inglês só em 2015.