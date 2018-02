Obra de Boal terá edição completa

A Cosac Naify vai publicar a obra completa do dramaturgo Augusto Boal (1931-2009). O primeiro título, que deverá sair já no segundo semestre, será um clássico, Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas, lançado em 1975 pela Civilização Brasileira. Trata-se da base de sua concepção dramatúrgica, que alia a cena à ação social. "É o teatro no sentido mais arcaico do termo. Todos os seres humanos são atores - porque atuam - e espectadores - porque observam. Somos todos ‘espect-atores’", dizia ele. Para 2014, estão previstos Jogos Para Atores e Não Atores (1998), que segue a mesma linha ideológica, e Hamlet e o Filho do Padeiro (2000), sua autobiografia. O título é uma referência à relação que mantinha com o teatro e suas origens suburbanas: ele nasceu em um bairro da zona norte do Rio e seu pai, português, era padeiro. A reedição será coordenada editorialmente por Milton Ohata, que pretende ressaltar a dimensão internacional do pensamento do dramaturgo carioca por meio da colaboração de teatrólogos estrangeiros. Augusto Boal foi nomeado Embaixador Mundial do Teatro pela Unesco em 2009.

DIGITAL

Neurologia e gastronomia

O selo digital Foglio, da Objetiva, prepara dois lançamentos exclusivos para o formato e-book - ambos previstos para o próximo mês. Do neurologista Andrew Lees sairá Alzheimer, panorama sobre a doença, que explica seu funcionamento e analisa as consequências da enfermidade para pacientes e familiares. O outro título, também de não ficção, será Biscoito de Camarão, de Will Self, publicado originalmente numa coluna da revista New Statesman; a obra trata do valor da baixa gastronomia e dos locais que contrastam com os refinados restaurantes apreciados pela crítica. Self ataca sobretudo a glamourização do tema "comida como forma de arte". Os livros custarão R$ 5 cada.

FICÇÃO

Entre o tédio e a tirania

A Companhia das Letras lança em setembro Se Vivêssemos Num Lugar Normal, do mexicano Juan Pablo Villalobos, que há dez anos reside em Campinas. A trama tem lugar na cidade de Lagos Moreno, onde o número de vacas supera o de pessoas, nos anos 80. Lá, o jovem Orestes tenta superar o tédio cotidiano e a tirania do irmão mais velho. O ficcionista - que está escrevendo o terceiro romance - participará do Festival Literário de Poços de Caldas no dia 27 de abril, quando falará sobre "Literatura, humor e resistência". Seu livro Festa no Covil, também publicado aqui pela Companhia, já foi traduzido para 14 idiomas e deve chegar em breve aos cinemas, com direção de Flávia Moraes.

BEST-SELLER-1

Lucro em branco e preto

A Random House, maior editora do mundo, deve a E.L. James a disparada de sua receita em 2012. Cinquenta Tons de Cinza, de James, vendeu 70 milhões de cópias, apenas nos territórios cobertos pela Random House, em inglês, alemão e espanhol, e fez subir em 22% as vendas da editora no ano passado. No Brasil, a trilogia, editada pela Intrínseca, vendeu até agora 3.100.780 exemplares.

BEST-SELLER-2

Diário de um Banana - 7

Vai se chamar Diário de um Banana: Segurando Vela o 7º volume da série de Jeff Kinney, fenômeno da literatura infantojuvenil, que a V&R Editoras lança no País em maio. Diary of a Wimpy Kid - The Third Wheel foi publicado nos EUA em novembro com tiragem de 6,5 milhões de exemplares - aqui serão 200 mil. Em todo o mundo, Diário já vendeu mais de 75 milhões de livros, cerca de 1,7 milhão no Brasil.

FRANKFURT

O último ato de uma gestão

R$ 12,7 milhões. Esse foi o valor da verba destinada à organização da presença brasileira na Feira de Frankfurt deste ano, aprovada por Galeno Amorim na véspera de sua demissão pela ministra da Cultura, Marta Suplicy, da presidência da Fundação Biblioteca Nacional. O Brasil é o país convidado da feira. Galeno foi substituído pelo cientista político e ensaísta Renato Lessa. (DA REDAÇÃO)

Mais vendidos

FICÇÃO

1. O LADO BOM DA VIDA

Mathew Quick

Intrínseca

(Última 2º/9 semanas)

2. CINQUENTA TONS DE CINZA

E.L. James

Intrínseca

(Última 1º/35 semanas)

3. CINQUENTA TONS DE LIBERDADE

E.L. James

Intrínseca

(Última 3º/20 semanas)

4. CINQUENTA TONS MAIS ESCUROS

E.L. James

Intrínseca

(Última 4º; 28 semanas)

5. TODA POESIA

Paulo Leminski

Companhia das Letras

(Última -/1 semana)

6. GAROTA EXEMPLAR

Gillian Flynn

Intrínseca

(Última 5º/3 semanas)

7. UMA CURVA NA ESTRADA

Nicholas Sparks

Arqueiro

(Última 6º/2 semanas)

8. MORTE SÚBITA

J.K. Rowling

Nova Fronteira

(Última 10º/16 semanas)

9. PROFUNDAMENTE SUA

Sylvia Day

Paralela

(Última 8º/15 semanas)

10. TODA SUA

Sylvia Day

Paralela

(Última 7º/28 semanas)

NÃO FICÇÃO

1. EU NÃO CONSIGO EMAGRECER

Dr. Pierre Dukan

Best Seller

(Última 1º/29 semanas)

2. O LIVRO DA PSICOLOGIA

Vários autores

Globo

(Última 4º/14 semanas)

3. SUBLIMINAR - COMO O INCONSCIENTE INFLUENCIA NOSSAS VIDAS

Leonard Mlodinow

Zahar

(Última 5º/2 semanas)

4. UMA PROVA DO CÉU

Dr. Eben Alexander III

Sextante

(Última 7º/2 semanas)

5. NÃO SE DESESPERE!

Mario Sergio Cortella

Vozes

(Última 3º/4 semanas)

AUTOAJUDA

1. CASAMENTO BLINDADO

Renato e Cristiane Cardoso

Thomas Nelson Brasil

(Última 1º/35 semanas)

2. SÓ O AMOR CONSEGUE

Zíbia Gasparetto

Vida e Consciência

(Última 5º/3 semanas)

3. O MONGE E O EXECUTIVO

James C. Hunter

Sextante

(Última 4º/395 semanas)

4. MENTES BRILHANTES - COMO DESENVOLVER TODO O POTENCIAL DO SEU CÉREBRO

Alberto Dell'Isola

Universo dos Livros

(Última 2º/9 semanas)

5. DESPERTE O MILIONÁRIO QUE HÁ EM VOCÊ

Carlos Wizard Martins

Gente

(Última 3º/37 semanas)