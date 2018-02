Grandes histórias da Pequena Zahar

Sexagenária, a Zahar acaba de criar o selo infantojuvenil Pequena Zahar, que estreia com três livros em abril: Jemmy Button, o Menino Que Darwin Levou de Volta para Casa, de Alix Barzelay; A Viagem da Senhorita Timothy, de Giovanna Zoboli, e Eu Cresci Aqui, de Anne Crausaz. Todos os livros são ilustrados e foram escolhidos pela consultora editorial Dolores Prades, especializada na área e publisher da revista Emília, além de assinar a coluna Pequenos Grandes Leitores no site PublishNews. O logotipo do selo mostra o nome Zahar levantando voo e reforça a aposta da editora na conquista de novos leitores. Em junho, por exemplo, o selo lança mais três títulos, entre eles uma biografia de Mandela para crianças, de Alain Serres, ilustrada por Zaü. Há casos em que o próprio autor é o ilustrador de seu texto, como o livro da suíça Anne Crausaz, que mora em Lausanne e ganhou, em 1999, uma bolsa para estudar ilustração em Cracóvia. Dos primeiros lançamentos, o mais curioso é o que conta a história de Jemmy, garoto nascido na Terra do Fogo e levado à Inglaterra por Darwin para ser "educado". Sem sucesso, vale dizer.

EVENTO-1

Adélia Prado no Fórum

A escritora mineira Adélia Prado confirmou sua participação no 9.º Fórum das Letras de Ouro Preto. O evento, que este ano antecipou seu calendário para o primeiro semestre, será realizado entre 29 de maio e 2 de junho, nos feriados Corpus Christi, um dos mais concorridos na cidade. A obra de Adélia já havia inspirado, em 2010, um concorrido debate.

EVENTO-2

Skármeta em São Paulo

O escritor chileno Antonio Skármeta volta ao Brasil em maio - desta vez, ele virá a São Paulo. O autor de O Carteiro e o Poeta chega no dia 15 e fica até 18, quando faz uma palestra no Colégio Miguel de Cervantes.

FOTOGRAFIA

Os Anos Kennedy

Os 50 anos do assassinato do presidente John Kennedy em Dallas, em novembro, serão tema de livros, filmes e especiais de TV. A editora Abrams, especializada em livros de arte e fotografia, vai lançar The Kennedy Years (Os Anos Kennedy), usando o arquivo fotográfico do New York Times. O livro está sendo editado pelo veterano jornalista Richard Reeves, autor de dois volumes sobre a era Kennedy, e inclui ensaios de profissionais da imprensa que cobriram o período. Já a Simon & Schuster publicará These Precious Few Days: The Final Year of Jack and Jackie (Estes Poucos Dias Preciosos: O Último Ano de Jack e Jackie), de Christopher Andersen, uma exploração do último ano do casamento de John e Jacqueline.

ENSAIO

Psicanálise e arte

A Cosac Naify anuncia para o próximo mês O Avesso do Imaginário, ensaios sobre as relações entre psicanálise e arte, da psicanalista Tania Rivera. O livro virá com DVD contendo entrevistas com personalidades de várias áreas.

MERCADO

Mudança na Escala e Lafonte

Diego Drumond está deixando a direção geral das editoras Escala Educacional e Lafonte. Por ora, ajuda na escolha do sucessor e representará a empresa, na qual trabalha há oito anos e meio, na Feira do Livro Infantil de Bolonha, que começa na próxima segunda-feira. Ao regressar, tira férias, desliga-se do grupo e pensa no futuro. Drumond acaba de ser reeleito para a presidência da Associação Brasileira de Difusores do Livro, representante do setor de venda porta a porta, e também integra a diretoria recém-eleita da Câmara Brasileira do Livro. Cumprirá ambos os mandatos até o fim. Deixa apenas o Conselho Fiscal da Abrelivros, de didáticos, para o sucessor.

FICÇÃO

Rubem Fonseca na academia

Aos 85 anos, Rubem Fonseca continua se exercitando - em casa, prepara novo livro de contos, sem data de lançamento; e, em uma academia de ginástica do Rio, ele mantém os músculos em dia. Sua editora, Ediouro, prepara versão em graphic novel de O Seminarista, com ilustrações do Rodrigo Rosa.

Mais vendidos

FICÇÃO

1.CINQUENTA TONS DE CINZA

E.L. James

Intrínseca

(Última 1º/34 semanas)

2.O LADO BOM DA VIDA

Matthew Quick

Intrínseca

(Última 3º/8 semanas)

3.CINQUENTA TONS DE LIBERDADE

E.L. James

Intrínseca

(Última 2º/19 semanas)

4.CINQUENTA TONS MAIS ESCUROS

E.L. James

Intrínseca

(Última 4º/27 semanas)

5.GAROTA EXEMPLAR

Gillian Flynn

Intrínseca

(Última 7º/2 semanas)

6.UMA CURVA NA ESTRADA

Nicholas Sparks

Arqueiro

(Última -/1 semana)

7.TODA SUA

Sylvia Day

Paralela

(Última 5º/27 semanas)

8.PROFUNDAMENTE SUA

Sylvia Day

Paralela

(Última 8º/14 semanas)

9.A CULPA É DAS ESTRELAS

John Green

Intrínseca

(Última -/1 semana)

10.MORTE SÚBITA

J.K. Rowling

Nova Fronteira

(Última 6º/15 semanas)

NÃO FICÇÃO

1.EU NÃO CONSIGO EMAGRECER

Dr. Pierre Dukan

Best Seller

(Última 2º/28 semanas)

2.NADA A PERDER

Edir Macedo

Planeta do Brasil

(Última 1º/21 semanas)

3.NÃO SE DESESPERE!

Mario Sergio Cortella

Vozes

(Última 5º/3 semanas)

4.O LIVRO DA PSICOLOGIA

Vários autores

Globo

(Última 3º/13 semanas)

5.SUBLIMAR - COMO O INCONSCIENTE INFLUENCIA NOSSAS VIDAS

Leonard Mlodinow

Zahar

(Última -/1 semana)

AUTOAJUDA

1.CASAMENTO BLINDADO

Renato e Cristiane Cardoso

Thomas Nelson Brasil

(Última 3º/34 semanas)

2.MENTES BRILHANTES

Alberto Dell’Isola

Universo dos Livros

(Última 2º/8 semanas)

3.DESPERTE O MILIONÁRIO QUE HÁ EM VOCÊ

Carlos Wizard Martins

Gente

(Última 6º/36 semanas)

4.O MONGE E O EXECUTIVO

James C. Hunter

Sextante

(Última 4º/394 semanas)

5.SÓ O AMOR CONSEGUE

Zibia Gasparetto

Vida e Consciência

(Última 9º/2 semanas)

Fonte: InformEstado. Período de venda: de 11 a 17 de março. Lojas físicas: Cultura, Da Vila, Fnac, Laselva, Martins Fontes, Nobel, Saraiva. Internet: Cultura, Da Vila, Fnac, Laselva, Martins Fontes, Nobel, Saraiva, Submarino.