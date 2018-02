TEATRO

Edição de luxo para Sábato Magaldi

A editora Giostri prepara uma nova versão do volume que vai reunir todos os textos de Sábato Magaldi, crítico teatral do Estado e do Jornal da Tarde entre 1954 e 1988. "Estamos separando por décadas para depois selecionar o material para um único volume em edição de luxo", conta Alex Giostri, editor responsável, que vem frequentando o apartamento de Sábato e de sua mulher, a escritora Edla Van Steen, no bairro de Higienópolis. "Estamos escaneando os originais que eles têm arquivado."

A coordenação do projeto foi entregue pela Giostri a José Eduardo Vendramini, professor da USP e Unesp, que está organizando o material ao lado de Edla. Sábato Magaldi pertence a uma geração que moralizou o exercício da crítica teatral, tornando-a um instrumento eficaz de reflexão e norteador de caminhos. Quando ele começou, em 1950, no Diário Carioca, a maioria dos críticos atuava como propagandistas das peças. Seus artigos apontaram desde a concepção épica de Brecht até a profunda brasilidade de Nelson Rodrigues, dramaturgo de quem se tornou amigo e cuja obra foi detalhadamente analisada por ele.

CORRESPONDÊNCIA

As viagens de Freud

O selo Amarilys, da Manole, acabou de comprar os direitos de publicação no País de uma curiosa coleção de cartas de Sigmund Freud. Trata-se de Unser Herz zeigt nach dem Süden (algo como "Nosso coração aponta para o sul", em tradução livre), que retrata a paixão do criador da psicanálise por viagens. Em 1895, perto dos 40 anos e já estabelecido com sua revolucionária ciência da mente, Freud deu início à prática de viajar anualmente no verão, algo que só interromperia em 1923 - depois de receber o diagnóstico de câncer na boca.

*

A Itália foi um destino frequente, mas o pensador também viajou para a Suíça, Grécia, Inglaterra, Holanda e Estados Unidos. Endereçada à mulher, aos filhos e aos amigos, a correspondência - ao todo, 55 cartas e 172 cartões-postais - tem um estilo que varia conforme o destinatário, mas é sempre conciso e espirituoso. O volume inclui fotos e ilustrações do acervo de Freud.

DIGITAL

Direito autoral nos EUA

A Random House, maior editora dos Estados Unidos, recuou nas condições de seus contratos com escritores em quatro selos digitais recém-criados, numa decisão que pode influenciar negociações futuras no mercado editorial. A editora sofreu pressão de agentes literários e de uma associação de autores agrupados em gêneros como horror e ficção científica. Os novos selos digitais Alibi, Flirt, Hydra e Loveswept não vão mais cobrar do autor uma porcentagem do custo de produção e marketing de livros eletrônicos. Outra concessão feita pela Random House diz respeito ao que chamavam de copyright infinito. Se um livro eletrônico vender menos de 300 cópias em 12 meses, o autor tem o direito de recuperar o copyright de sua obra.

RELIGIÃO

Habemus best-seller

O escritor Gary Wills, ex-seminarista e um dos mais respeitados intelectuais católicos dos Estados Unidos, não defende o papado de Bento XVI, mas o timing do lançamento de seu novo livro foi infalível: Why Priests?: A Failed Tradition ("Por que Padres?: Uma Tradição que Falhou") chegou ao mercado no dia seguinte à renúncia do Papa, no final de fevereiro. O livro defende um catolicismo sem padres e já está entre os 30 mais vendidos da lista de best-sellers do New York Times.

POESIA

Produção reunida

Em junho a Iluminuras lança Na Lata - Poesia Reunida (1978-2013), de Frederico Barbosa. O volume não está organizado por ordem cronológica dos oito livros do autor e sim por seções temáticas como "Da Pele e Outros Órgãos", "Aquis" e "Escrito em Cortes". O livro terá textos críticos assinados por Leyla Perrone-Moisés, da Universidade de São Paulo (USP), Kenneth David Jackson, de Yale, e Susanna Busato, da Unesp. (DA REDAÇÃO).

Mais vendidos

FICÇÃO

1.CINQUENTA TONS DE CINZA

E.L. James

Intrínseca

(Última 1º/33 semanas)

2.CINQUENTA TONS DE LIBERDADE

E.L. James

Intrínseca

(Última 2º/18 semanas)

3.O LADO BOM DA VIDA

Matthew Quick

Intrínseca

(Última 3º/7 semanas)

4.CINQUENTA TONS MAIS ESCUROS

E.L. James

Intrínseca

(Última 4º/26 semanas)

5.TODA SUA

Sylvia Day

Paralela

(Última 5º/26 semanas)

6.MORTE SÚBITA

J.K. Rowling

Nova Fronteira

(Última 6º/14 semanas)

7.GAROTA EXEMPLAR

Gillian Flynn

Intrínseca

(Última -/1 semana)

8.PROFUNDAMENTE SUA

Sylvia Day

Paralela

(Última 7º/13 semanas)

9.THE WALKING DEAD - O CAMINHO PARA WOODBURY

Robert Kirkman e Jay Bonansinga

Galera Record

(Última 10º/7 semanas)

10.A TRAVESSIA

William P. Young

Arqueiro

(Última 8º/17 semanas)

NÃO FICÇÃO

1.NADA A PERDER - MOMENTOS DE CONVICÇÃO QUE MUDARAM A MINHA VIDA

Edir Macedo

Planeta do Brasil

(Última 1º/20 semanas)

2.EU NÃO CONSIGO EMAGRECER

Dr. Pierre Dukan

Best Seller

(Última 2º/27 semanas)

3.O LIVRO DA PSICOLOGIA

Vários autores

Globo

(Última 6º/12 semanas)

4.A OUTRA HISTÓRIA DO MENSALÃO

Paulo Moreira Leite

Geração Editorial

(Última 5º/3 semanas)

5.NÃO SE DESESPERE!

Mario Sergio Cortella

Vozes

(Última 10º/2 semanas)

AUTOAJUDA

1.A MULHER V

Cristiane Cardoso

Ediouro

(Última -/1 semana)

2.MENTES BRILHANTES - COMO DESENVOLVER TODO O POTENCIAL DO SEU CÉREBRO

Alberto Dell’Isola

Universo dos Livros

(Última -/7 semanas)

3.CASAMENTO BLINDADO

Renato e Cristiane Cardoso

Thomas Nelson Brasil

(Última 1º/33 semanas)

4.O MONGE E O EXECUTIVO

James C. Hunter

Sextante

(Última 3º/393 semanas)

5.AS 25 LEIS BÍBLICAS DO SUCESSO

William Douglas e Rubens Teixeira

Sextante

(Última 9º/14 semanas)