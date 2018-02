Duas vezes Silviano Santiago

O escritor e ensaísta Silviano Santiago, colunista do Sabático, está mergulhado em um novo trabalho: a biografia ficcional do produtor, jornalista, crítico musical e letrista mineiro Ezequiel Neves (1935-2010), descobridor de Cazuza e entusiasta do grupo Barão Vermelho. Ezequiel, que atuou em diversos veículos da grande imprensa - incluindo o extinto Jornal da Tarde, do Grupo Estado -, foi coautor de sucessos como Codinome Beija-flor e Exagerado. Ainda sem título, a obra de Silviano, amigo de juventude de Ezequiel Neves, terá, segundo o escritor, "um tom elegíaco", e vem sendo concebida de modo muito próximo ao seu romance Em Liberdade (1981), um diário ficcional de Graciliano Ramos, que dialoga com o clássico Memórias do Cárcere. Pela editora Rocco, possivelmente em meados do ano, Silviano lança Aos Sábados Pela Manhã - Sobre Autores & Livros, coletânea de suas colunas publicadas no Sabático desde a estreia do caderno, em março de 2010. A organização e a apresentação do volume está a cargo de Frederico Coelho, doutor em literatura pela PUC-Rio, onde atua como professor.

FOTOGRAFIA

Concepção artística

A artista visual e pesquisadora Fernanda Grigolin, sócia da microeditora Publicações Iara, já está em campo para a concretização da obra sobre livros de fotografia latino-americanos concebidos como livros de artista, cujo projeto foi um dos contemplados com o Prêmio Funarte Marc Ferrez de Fotografia de 2012. Recém-chegada do México, onde conversou com a fotógrafa Patricia Lagarde e os organizadores da Feira do Livro Fotoseptiembre, seu próximo destino será a Argentina. Lá irá entrevistar Julieta Escardó, coordenadora da primeira feira do livro de fotografia da América Latina, e o fotógrafo Eduardo Carrera. O lançamento, pela Iara, deve ocorrer no fim de julho, e terá distribuição gratuita no Brasil, Argentina e México.

INTERNACIONAL 1

Pistorius e o apartheid

O jornalista britânico John Carlin vai contar a história de Oscar Pistorius, o atleta sul-africano que aguarda julgamento pelo assassinato da namorada Reeva Steenkamp em fevereiro. Carlin é autor de Playing the Enemy: Nelson Mandela and the Game That Made a Nartion, o livro que inspirou o filme Invictus, de Clint Eastwood, com Morgan Freeman e Matt Damon (2009).

*

A editora americana Harper Collins comprou o livro, ainda sem título, antes que a proposta fosse a leilão. Carlin vai narrar o julgamento de Pistorius, sem data para começar, colocando a história no contexto do legado do apartheid e da figura do herói com reputação internacional.

INTERNACIONAL 2

O Livro da Biblioteca

Em 1986, alguém ateou fogo à biblioteca pública de Los Angeles. O incêndio criminoso destruiu 400 mil exemplares de livros, danificou outros 700 mil e o local passou seis anos fechado. Esse é o ponto de partida de The Library Book, o próximo livro de Susan Orlean, autora de Rin Tin Tin: The Life and the Legend e The Orchid Thief, que inspirou o filme Adaptação, de Spike Jonze, com Nicholas Cage e Meryl Streep no elenco (2002).

*

Recém-instalada em Los Angeles, a jornalista da revista New Yorker conversou com esta colunista. Ela explicou que o tema do livro, que deve sair em 2016, é "a biblioteca pública na vida comunitária americana". A autora lembra que o único suspeito de provocar o incêndio foi preso e solto depois por falta de provas; ela agora está tentando reconstruir sua conexão com a história. "Nós vivemos num tempo em que o papel das bibliotecas se transforma e seu futuro não é claro", diz Orlean. "Mas, ao contrário dos que falam em extinção das bibliotecas, por conta das novas mídias, eu as vejo se tornando locais de convivência urbana. São um pouco como Starbucks sem o cappuccino."

HISTÓRIA

Guerra de cristãos

A Editora da Unicamp publicará no próximo semestre Guerra Santa - Formação da Ideia de Cruzada no Ocidente Cristão, de Jean Flori. O livro estuda a evolução doutrinária que levou a comunidade cristã do seu primitivo pacifismo às cruzadas. (DA REDAÇÃO)

