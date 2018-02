Beckett cada vez mais completo

A Cosac Naify, que já publicou as peças Esperando Godot, Fim de Partida e Dias Felizes, prepara o lançamento de Teatro Completo, de Samuel Beckett (1906-1989). Sem data prevista ainda para chegar às livrarias, a edição reunirá 33 peças, cobrindo o período que vai de 1947 a 1984. Será uma edição mais completa do que a inglesa, da Faber and Faber, pois incluirá Eleutheria, a primeira peça do dramaturgo - escrita em 1947, mas só publicada em 1995. A tradução dos textos está, mais uma vez, a cargo de Fábio de Souza Andrade, que antes verteu a trilogia aberta com Godot. Professor da USP, ele é especialista na obra do autor irlandês, Nobel de 1969. Antes do Teatro Completo, no entanto, a Cosac lançará Murphy, primeiro romance publicado por Beckett, em 1938. A tradução, inédita no Brasil, será também de Fábio Souza Andrade. O livro deve sair em julho. O ano de 2013 é especial para a obra do gênio dublinense: ele marca o 60.º aniversário da primeira montagem de seu trabalho mais famoso. Escrita em 1949 e publicada em 1952, após muitas recusas, a peça Esperando Godot chegou a um palco parisiense em janeiro de 1953.

HISTÓRIA 1

Relíquias roubadas

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Até o fim do ano, a WMF Martins Fontes lança O Museu Desaparecido: A Conspiração Nazista Para Roubar Obras-primas da Arte Mundial, do escritor e jornalista porto-riquenho Hector Feliciano. A obra relata o plano nazista de roubar - de museus e casa de colecionadores - obras de arte em toda a Europa. A ideia era aumentar o acervo do museu que Hitler planejava criar.

HISTÓRIA 2

Estudo alemão

A editora da Unicamp prepara para o início do próximo semestre o lançamento de Princípios Gerais da Ciência Histórica (Allgemeine Geschichtswissenchaft), do teólogo Johan Martin Chladenius. Publicada originalmente em 1752, essa obra seminal da historiografia germânica, curiosamente, não havia merecido até agora uma edição fora da Alemanha.

*

O que é uma história? E uma narrativa? O futuro deve estar no horizonte da investigação histórica? Com análises claras e rigorosas, Chladenius (1710-1759), que deu aulas nas universidades de Leipzig e Erlangen, demonstra a importância do ponto de vista para o estudo do passado, indicando procedimentos críticos e hermenêuticos que permitem investigar o sentido das ações humanas.

ANTOLOGIA 1

Allende para mães

A Bertrand lança, para o Dia das Mães, Amor, uma antologia com as melhores cenas sobre esse sentimento escritas e selecionadas por Isabel Allende.

ANTOLOGIA 2

O Brasil no México

A Feira do Livro de Guadalajara, marcada para novembro, será o palco de lançamento da antologia Invenção da Realidade, que reunirá veteranos e jovens talentos da literatura nacional. A organização da coletânea é da escritora e performer Paula Parisot; o livro, aliás, sairá por sua editora mexicana, a Cal Y Arena. No total, 20 ficcionistas estarão na obra. São nomes como Lygia Fagundes Telles, João Ubaldo Ribeiro, Rubem Fonseca e Dalton Trevisan - vencedores do Camões - e, das gerações mais novas, João Gilberto Noll, Milton Hatoum, Ana Miranda, Cristovão Tezza, Rubens Figueiredo e Veronica Stigger.

ENTREVISTAS

Com a palavra, Ginsberg

Prefaciada por Vaclav Havel e com introdução de Edmund White, chega às livrarias, no fim do mês, pela Novo Século, Mente Espontânea, coletânea de entrevistas do poeta americano Allen Ginsberg (1926-1997) realizadas entre 1958 e 1996.

*

"Há um bom tempo, eu descobri que a entrevista e a mídia eram maneiras de ensinar. Se você conversar com as pessoas como se elas fossem futuros Budas ou Budas no momento presente, que qualquer carma ruim proveniente disso será um problema dos outros e não seu, então poderá dizer o que quiser usando o tom mais elevado possível", anota o ícone beat na abertura do livro. Traduzida por Eclair Antonio Almeida Filho (coordenador), Ana Vázques e Sirlen Loyolla, a edição brasileira tem revisão técnica de Cláudio Willer, que já verteu para o português Uivo (Howl), o clássico de Ginsberg.

EBOOKS

Independentes x Amazon

Foi marcada para o próximo dia 11, em Manhattan, a primeira audiência com o juiz no processo coletivo movido por três livrarias independentes do Estado de Nova York contra a Amazon e as seis maiores editoras americanas. A ação judicial alega que acordos sigilosos entre a Amazon e as editoras para a venda de ebooks coloca em risco a sobrevivência de livrarias independentes nos Estados Unidos e mantêm ebooks fora do alcance dos livreiros.

*

No centro da disputa, está a controvertida tecnologia DRM - iniciais em inglês para Administração de Direitos Digitais, que restringe o uso de conteúdo digital. As independentes acusam as grandes editoras de ter concordado em codificar livros para uso apenas no Kindle ou aparelhos que usam o aplicativo do Kindle e alegam que, na prática, o uso de DRM é uma restrição ao comércio de ebooks. Em 2009, a Apple fez um acordo com gravadoras para retirar a tecnologia DRM das músicas que vende pelo Itunes.

FESTIVAL

Podcasts literários

O idílico Hay Literary Festival, que há 25 anos congrega escritores no País de Gales e foi apelidado por Bill Clinton de Woodstock da mente, começou a distribuir de graça, pelo iTunes, áudios de entrevistas e debates. O festival ocorre em maio e junho no Parque Nacional de Breacon Beacons. No grupo dos primeiros 23 podcasts disponíveis, estão escritores como Don DeLillo, Margaret Atwood, Harold Pinter, Nadine Gordimer e Ted Hughes. COLABOROU LÚCIA GUIMARÃES (NOVA YORK)

Mais vendidos

FICÇÃO

1.CINQUENTA TONS DE CINZA

E.L. James

Intrínseca

(Última 1º/31 semanas)

2.CINQUENTA TONS DE LIBERDADE

E.L. James

Intrínseca

(Última 2º/16 semanas)

3.CINQUENTA TONS MAIS ESCUROS

E.L. James

Intrínseca

(Última 3º/24 semanas)

4.LADO BOM DA VIDA

Matthew Quick

Intrínseca

(Última 5º/5 semanas)

5.THE WALKING DEAD - O CAMINHO PARA WOODBURY

Robert Kirkman

Galera Record

(Última 7º/4 semanas)

6.MORTE SÚBITA

J.K. Rowling

Nova Fronteira

(Última 4º/12 semanas)

7.THE WALKING DEAD - A ASCENSÃO DO GOVERNADOR

Robert Kirkman

Galera Record

(Última -/1 semana)

8.TODA SUA

Sylvia Day

Paralela

(Última 6º/3 semanas)

9.A TRAVESSIA

William P. Young

Arqueiro

(Última 10º/15 semanas)

10.AS VANTAGENS DE SER INVISÍVEL

Stephen Chbosky

Rocco

(Última 9º/6 semanas)

NÃO FICÇÃO

1.EU NÃO CONSIGO EMAGRECER

Dr. Pierre Dukan

Best Seller

(Última 2º/21 semanas)

2.O LIVRO DA PSICOLOGIA

Vários autores

Globo

(Última 3º/4 semanas)

3.LINCOLN

Doris Kearns

Goodwin

Record

(Última 4º/3 semanas)

4.NADA A PERDER - MOMENTOS DE CONVICÇÃO QUE MUDARAM A MINHA VIDA

Edir Macedo

Planeta do Brasil

(Última 1º/2 semanas)

5.1808

Laurentino Gomes

Planeta do Brasil

(Última -/1 semana)

AUTOAJUDA

1.O MONGE E O EXECUTIVO

James C. Hunter

Sextante

(Última 5º/84 semanas)

2.DESPERTE O MILIONÁRIO QUE HÁ EM VOCÊ

Carlos Wizard Martins

Gente

(Última 1º/4 semanas)

3.CASAMENTO BLINDADO

Renato Cardoso e Cristiane Cardoso

Thomas Nelson Brasil

(Última 3º/29 semanas)

4.OS OITO PILARES DA PROSPERIDADE

James Allen

Clio

(Última 6º/3 semanas)

5.NIETZSCHE PARA ESTRESSADOS

Allan Percy

Sextante

(Última 4º/75 semanas)