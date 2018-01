Nova editora mira os desconhecidos

Há quase um ano a Bateia vem preparando sua estreia no mercado editorial brasileiro. Não é tarefa fácil, já que a concorrência é grande. Mas o jornalista, ex-livreiro e ex-revisor de design de embalagens Lui Fagundes quer publicar obras de autores que não encontra nas livrarias brasileiras. O primeiro a sair deve ser Um Ano, de Juan Emar (1893-1964), chamado por Pablo Neruda de "o Kafka chileno". Publicará também Nostalgia, que reúne cinco longos contos do romeno Mircea Cartarescu (1956); Carta, do norueguês Tomas Espedal (1961), conhecido por misturar os gêneros romance e autobiografia; Lendo Vila-Matas, do chileno radicado na Bélgica Gonzalo Maier; e Se Soubesses, sobre a relação de um pai e uma filha separados pelas águas do Rio da Prata e por resquícios da Guerra das Malvinas, do argentino que vive em Montevidéu Alfredo Fonticelli. Para continuar o plano de publicar autores inéditos no Brasil e também ficcionistas nacionais, a editora vai investir em duas outras frentes: a edição de livros infantis, por causa dos programas de compra do governo, e de livros de futebol - de preferência em parceria com os times para tornar os títulos produtos oficiais - este é o caso da coleção Firula, de histórias infantis inspiradas em fatos marcantes para clubes. A estreia será com A Turma da Baixada, de autoria do próprio Fagundes e ilustrado por Fabio P. Corazza. Como trata do primeiro Grenal, a Bateia está negociando com o Grêmio. Outro projeto em andamento, que esta coluna anunciou em 2012, é a coleção Livros do Penta. Serão cinco volumes escritos por autores de países onde o Brasil venceu a Copa do Mundo. A editora ainda negocia com escritores dos Estados Unidos e Japão, mas já fechou com Fredrik Ekelund (Suécia), Alejandro Zambra (Chile) e Juan Pablo Villalobos (México). Sairá ainda um livro com contos de escritores das nações que disputarão, aqui, a Copa de 2014.

FRANKFURT

Seleção brasileira de contos

Luiz Ruffato organizou e sua editora alemã, a Assoziation, lançará na Feira de Frankfurt, em outubro, a coletânea Entre as Quatro Linhas - Contos Brasileiros Sobre Futebol. São 15 os autores: Mário Araújo, Fernando Bonassi, Ronaldo Correia de Brito, Eliane Brum, Flávio Carneiro, André de Leones, Tatiana Salem Levy, Adriana Lisboa, Ana Paula Maia, Tércia Montenegro, Marcelo Moutinho, Rogério Pereira, Carola Saavedra, André Sant’Anna e Cristovão Tezza.

E por falar em Frankfurt, a renomada Suhrkamp, casa de Brecht e mais recentemente de Marcelo Ferroni e Daniel Galera, prepara revista com o perfil de editoras, editores e autores brasileiros com quem trabalha.

LIVRARIA

Sai Vila entra Martins Fontes

Depois de oito anos operando a livraria da Casa do Saber, a Vila deixa a parceria - ela já tem duas lojas ali perto e quer se concentrar no seu ideal de negócio (grande área, com auditório, seção infantil, etc.). Quem assume o espaço de 50 m² é a Martins Fontes, de Alexandre Martins Fontes. Ele também acredita no modelo completo de loja - é dono da Martins Fontes Paulista -, mas terá agora a chance de escolher, a dedo e de acordo com a identidade da Casa do Saber, os 3 mil títulos que a loja deve comportar. Ou, como diz, fazer a curadoria do acervo.

Em maio, a Vila abre sua primeira loja fora do Estado. Será em Curitiba, no shopping Pátio Batel, ainda a ser inaugurado.

CONTRATAÇÃO

Da Gente para a Gutenberg

A Gutenberg acaba de contratar como publisher Alessandra Ruiz, ex-gerente editorial da Gente. Seu foco será ampliar o catálogo de ficção juvenil e não ficção comercial.

DIGITAL

Leia um e-book

A Simplíssimo organiza a versão tupiniquim da Read an eBook Week, campanha de promoção do livro digital realizada desde 2004 no Canadá e nos EUA. Aqui ela vai se chamar Semana do Livro Digital e, entre 3 e 9 de março, oferecerá descontos e e-books gratuitos. Livrarias e editoras podem aderir. O site já está no ar: semanadolivrodigital.com.br.

SUSPENSE

Thriller dinamarquês

O mito judaico dos 36 homens bons é o ponto de partida de O Último Homem Bom, de A.J. Kasinski (pseudônimo de Anders Rønnow Klarlund e Jacob Weinreich), que a Tordesilhas lança em março. Claro, os autores nórdicos colocaram um pouco de crime e suspense na obra. Ao invés de caçarem bandidos, os heróis perseguem as últimas pessoas boas do mundo.

TV ESTADÃO

Leituras Sabáticas com Krausz

Luis S. Krausz, professor de literatura judaica e hebraica da USP e colaborador do Sabático, lê trechos de Deserto, seu romance que acaba de conquistar o Prêmio Benvirá. Veja em tv.estadao.com.br.

