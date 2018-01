Babados, balonês e vestidos longos no desfile da grife Tessuti

O inverno da Tessuti será de casacos leves, babados volumosos, formas balonês, e muitos, muitos vestidos, longos e fluidos. A marca carioca, que prima pela elegância e tecidos nobres, desfilou sua coleção, nesta quarta-feira, 9, de manhã, no Museu Histórico Nacional. A beleza do prédio histórico do centro do Rio, cenário de grandes festas de ricos e famosos, não foi explorada pela grife, que preferiu levar suas modelos para uma sala fechada num andar superior. Ainda assim, não faltaram belos momentos na passagem das criações da estilista Clara Vasconcelos. Os vestidos secos com bolsos, os trench coats fininhos (bem apropriados ao ameno inverno carioca), os brilhos discretos, os tricôs ajustados e as saias bem levinhas agradam em cheio à seleta clientela da loja, que já tem 24 anos. As cores? Muito bege, cinza, preto, marinha e fúcsia. Foto: Fabio Motta/AE Foto: Fabio Motta/AE Foto: Fabio Motta/AE