Aziz Ab'Sáber é indicado a prêmio A União Brasileira de Escritores (UBE) encerrou ontem as inscrições do Prêmio Intelectual do Ano com a indicação do professor Aziz Ab"Sáber para receber o Troféu Juca Pato 2011. Ao todo eram necessárias 30 adesões para validar a indicação. O geógrafo e professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas foi escolhido por 40 associados da UBE, entre eles, Frei Betto e Antonio Candido, vencedor do prêmio em 2008. O troféu deste ano será entregue durante a cerimônia de encerramento do Congresso Brasileiro de Escritores que a UBE vai realizar entre os dias 12 e 15 de novembro, em Ribeirão Preto.