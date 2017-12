AXN exibe Contatos Imediatos, de Steven Spielberg

Steven Spielberg teve várias fases em sua carreira, até chegar à politização extrema da trilogia formada por O Terminal, Guerra dos Mundos e Munique, que dá o maior testemunho sobre os efeitos do 11 de Setembro na vida americana, sem nenhuma referência explícita ao ataque às torres gêmeas, em 2001. Contatos Imediatos do Terceiro Grau, às 22 horas no canal AXN, é do tempo em que ele descobria (e afirmava) o cinema como um brinquedo maravilhoso. O filme de 1977 é da família de E.T. - O Extra-Terrestre, feito cinco anos depois. Vale rever Richard Dreyfuss como pai de família cuja vida é subvertida pela chegada de discos voadores em sua pequena cidade. François Truffaut, que admirava o diretor, faz uma participação importante.