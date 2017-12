AXN exibe cinco últimos episódios da 2.ª temporada de Lost Para quem é fã de "Lost", o canal pago AXN leva ao ar neste sábado, das 14 horas às 20 horas uma maratona do seriado. O canal, que exibiu na última segunda-feira o último episódio da segunda temporada da série, apresenta agora os cinco últimos capítulos. "Lost" conta a história de 48 pessoas tentando sobreviver em uma paradisíaca (e hostil) ilha do Pacífico, mostrando flashes da história de vida (nada normal) de cada uma delas antes do acidente aéreo que as levou até lá. No Brasil, a primeira temporada de "Lost" foi exibida pela Rede Globo, de 5 de fevereiro a 10 março - a série conquistou boas médias de audiência, cerca de 15 pontos - e o canal pago AXN exibiu, toda segunda-feira, às 21 horas, a segunda temporada. Rodrigo Santoro na terceira temporada de "Lost" O ator brasileiro Rodrigo Santoro, eleito pela revista "People" em sua versão em inglês como um dos homens mais bonitos de 2004, será o novo rosto na 3.ª temporada da série. Aos 30 anos, o ator carioca conta já com algumas participações em filmes hollywoodianos, em papéis secundários. Rodrigo Santoro começou a carreira em Hollywood participando do filme "As Panteras - Detonando" (2003), contracenando com Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu, John Cleese e Demi Moore. No mesmo ano atuou em "Simplesmente Amor", fazendo par romântico com Laura Linney. O produtor da série, Damon Lindelof, assegurou à imprensa que Santoro é "perfeito" para "Lost" porque o público norte-americano "ainda não está familiarizado com seu rosto".