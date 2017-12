AXN exibe às 22 horas A Firma, com Tom Cruise

Grande diretor por volta de 1970, a quem se devem filmes como A Noite dos Desesperados e Mais Forte Que a Vingança (Jeremiah Johnson), Sydney Pollack meio que desistiu da ambição em seus filmes mais recentes, mas não perdeu o ofício. Deve-se a ele uma das melhores (a melhor?) adaptações de John Grisham. Tom Cruise é o protagonista de A Firma, às 22 horas, no canal AXN. Faz o advogado que se gradua com louvor e imediatamente recebe oferta irrecusável de emprego. A firma não apenas é um antro de desonestidade como uma prisão da qual os funcionários não conseguem sair vivos. O engenho do herói repousa na sua capacidade de driblar todas as armadilhas, na tentativa de fugir com a mulher - na qual, diga-se de passagem, Gene Hackman, que faz seu chefe, está de olho. Para quem fez filmes como os citados na abertura deste texto, A Firma pode ser considerado um tanto decepcionante. Mas, como thriller, é ótimo. Pollack fez algumas mudanças significativas no texto. Mudou para melhor. O próprio Francis Ford Coppola, tratando como irrepreensível um texto de Grisham, não obteve tão bom resultado em O Homem Que Fazia Chover, com Matt Damon.