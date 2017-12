AXN antecipa exibição da 6ª temporada de 'Lost' no País O canal pago AXN decidiu reduzir o intervalo de exibição de "Lost" no Brasil para evitar downloads de episódios. "O canal não quer matar os fãs de ansiedade", afirma a gerente de marketing do AXN no Brasil, Stephania Granito. A sexta e última temporada de Lost estreia em 2 de fevereiro de 2010 nos EUA e chegará à TV daqui já no dia 9 de fevereiro. "Uma semana é o tempo ideal para a legendagem da série", fala Stephania.