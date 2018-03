Axl Rose recebe vaias em cerimônia O vocalista Axl Rose foi vaiado por não comparecer à cerimônia de inclusão no Rock and Roll Hall of Fame, em Cleveland, no sábado. O cantor avisou que não iria, explicando que não se sentia "respeitado" para comparecer. A vaia veio durante referência a Rose, que mesmo assim foi laureado. O evento homenageou também Donovan, os Red Hot Chili Peppers e os Beastie Boys. O cantor foi o único homenageado ausente. De acordo com a BBC, outros membros do Guns N' Roses compareceram. Rod Stewart não pôde ir por causa de uma gripe. A apresentação ficou por conta de Bette Midler, Smokey Robinson e Chris Rock.