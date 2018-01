Avon escala cantora Fergie para vender novo perfume

Fergie vai ajudar a desenvolver a fragrância, criar sua embalagem, o nome e a campanha publicitária, disse a Avon.

O produto será vendido por representantes da Avon fora dos Estados Unidos em agosto de 2010. Os representantes norte-americanos começarão a comercializar o perfume em novembro do ano que vem, a tempo dos feriados de final de ano.

A parceria de Fergie com a empresa começa neste mês, quando ela se apresenta no Evento de Gala Anual da Avon da Fundação para Mulheres em Nova York em 27 de outubro, disse a empresa.

A maior vendedora direta de cosméticos do mundo já fechou acordos similares com outras celebridades, como Reese Witherspoon, Patrick Dempsey, Courteney Cox e Derek Jeter.

Além da carreira com o grupo The Black Eyed Peas, Fergie também lançou um álbum-solo, "The Dutchess", em 2006.

The Black Eyed Peas emplacou sucessos como "Where is the Love?" e "My Humps."

Fergie, de 34 anos, cujo nome verdadeiro é Stacy Ferguson, está casada com o ator Josh Duhamel desde janeiro.

(Reportagem de Jessica Wohl)