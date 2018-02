Avô doa fortuna, e Paris Hilton fica 97 por cento menos rica A futura herança de Paris Hilton diminuiu dramaticamente na quarta-feira, quando seu avô, Barron Hilton, anunciou a intenção de doar para a caridade 97 por cento de sua fortuna de 2,3 bilhões de dólares. Isso inclui 1,2 bilhão de dólares que Barron Hilton deve ganhar com a venda já concretizada da rede hoteleira Hilton, fundada em 1919 por seu avô Conrad a partir de uma pensão em Cisco (Texas), e a possível venda da maior empresa mundial de cassinos, a Harrah Entertainment. O dinheiro será colocado em um fundo a ser usado no futuro pela Fundação Conrad N. Hilton, que anunciou a doação em nota. Seu patrimônio passará a 4,5 bilhões de dólares. Paris Hilton ainda não se manifestou sobre a perda da herança. Jerry Oppenheimer, que escreveu um perfil da família em 2006, disse que Barron, de 80 anos, fica constrangido com o comportamento da neta socialite, a quem supostamente acusa de ter manchado o nome dos Hiltons. A fundação que ele preside apóia projetos que fornecem água potável na África, educação para crianças cegas e moradia para pacientes de transtornos mentais. Paris, símbolo da elite fútil norte-americana, ficou famosa em 2003 quando apareceu na Internet um vídeo caseiro em que ela fazia sexo com um namorado. Ela não desperdiçou a notoriedade, alimentada sobre as manchetes dos tablóides sobre suas vida baladeira. Paris já teve um reality show na TV, lançou livro, perfume, disco e participou de filmes. Neste ano, passou mais de três semanas presa por violar uma proibição de dirigir depois de ser pega dirigindo embriagada.