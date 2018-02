Avô de Paris Hilton deixará fortuna para a caridade, diz revista

A herança da socialite americana Paris Hilton pode diminuir drasticamente depois que seu avô anunciou planos para dar a maior parte de sua fortuna para organzações beneficentes, informou a revista americana Fortune. A revista informa que recebeu um e-mail do magnata do ramo hoteleiro, Barron Hilton, de 80 anos, em que ele diz que pretende deixar 97% de sua fortuna - que ele diz ser de aproximadamente US$ 2,3 bilhões - para a Fundação Conrad N. Hilton, criada por seu pai. Os recursos do magnata aumentaram especialmente depois da venda, por mais de US$ 20 bilhões, da cadeia de hotéis Hilton para o Grupo Blackstone. De imediato, Barron Hilton vai doar US$ 1,2 bilhão para um trust que deverá, no futuro, beneficiar a fundação, que apóia projetos de água potável na África, educação para crianças cegas e moradia para pessoas com doenças mentais. O restante do dinheiro será direcionado para a fundação depois da morte do magnata. Paris Hilton, conhecida pela freqüência com que comparece a festas, passou três semanas na cadeia em junho, pena imposta depois que ela violou a liberdade condicional por dirigir embriagada. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.