Avishai e a alma do jazz

Em Ani Aff, sexta faixa de Seven Seas, seu mais recente disco, o baixista israelense Avishai Cohen canta: "Eu me reerguerei e de lá eu voarei". A canção espiritual é arranjada sobre um ritmo composto, que soluça a cada ciclo, apoiado por cajon, piano e metais que adicionam o fator Cuba à mistura. Junto à letra, em hebraico, esses elementos retratam a profusão de tendências que o veterano baixista, pianista e cantor transpira em sua música, um híbrido de jazz contemporâneo e world music que busca referências em tradições do oeste africano, do Leste Europeu e da Península Ibérica, entre outros lugares.

Para Avishai, o que possibilita a união desses estilos à música moderna é o blues, em seu mais amplo sentido. "O blues está presente em todos os estilos de música", contou o instrumentista, por telefone, à reportagem do Estado. "Pode estar em uma canção flamenca ou em um movimento de uma sinfonia, assim como está na música do Delta. Não precisa vir, necessariamente, da cultura afro-americana. É o encontro, presente em todas as culturas, entre o profano e o divino, aquele mistério oriundo do sofrimento do ser humano, o peso de não se ter amor, mas mesmo assim seguir em frente, e através do blues, chegar mais perto dos outros e de sua própria essência, descobrir sua identidade."

Na música de Avishai, esse elemento de catarse não é tão óbvio. Da mesma maneira com que a música instrumental brasileira readapta a tradição aos dias de hoje, o novo disco, lançado aqui pela EMI, traz melodias do cancioneiro ladino e do compositor israelense Mordechai Ze"ira, todas adornadas por harmonias errantes que modernizam, mas nem sempre preservam o impacto visceral.

Para Avishai, esta é uma preocupação constante. "Existe a responsabilidade de preservar a vida que já estava lá antes de você ouvir a melodia, que te seduziu no início. E existe a responsabilidade de fazer a música respirar, para que você possa sentir o novo approach, para que você possa vestir a música de um novo modo, contribuir algo e surpreender o ouvinte."

A mistura palatável deu a Avishai mais seguidores do que a muitos expoentes do jazz moderno. Mas as credenciais pop certamente ofuscam as raízes do músico, nos anos 90, época em que chegou à elite da cena nova-iorquina ao ser contratado por Chick Corea. Origin, o excelente trio que trazia o baterista Jeff Ballard, proporcionou uma das fases mais criativas do pianista e deu visibilidade a Avishai, além de influenciá-lo com os sabores de jazz afro-cubano que cozinhavam ao piano de Chick.

A colaboração fez de Avishai um herói para a nascente cena jazzística de Tel-Aviv, mãe de boa parte do talento estrangeiro do jazz de Nova York. Quando indagado sobre a talentosa safra israelense, Avishai discorda com a teoria de que músicos judeus seriam naturalmente atraídos pelo jazz por terem antecedentes culturais semelhantes aos do negro. "O potencial para o sofrimento é o mesmo em todos os lugares do mundo. Então, não vejo uma semelhança quando se fala da opressão sofrida por judeus e negros. Acho que é menos racional. Às vezes, artistas se unem e formam um movimento de impacto que dura 10 ou até 20 anos. Isso aconteceu comigo em Nova York, nos anos 90, e numa escala menor, ainda acontece em Israel", explicou.

AVISHAI COHEN

