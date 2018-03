Avião que levava Bono perde porta traseira ao se aproximar de Berlim

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um avião particular que levava o líder do U2, Bono, perdeu sua porta traseira enquanto se aproximava de Berlim, mas o piloto conseguiu pousar com segurança e o astro irlandês do rock não esteve sob perigo, disseram autoridades aeroportuárias nesta quinta-feira.

A porta, de 80 centímetros por 100 centímetros, caiu perto do aeroporto de Schoenefeld, localizado nos arredores ao sul de Berlim, disse o porta-voz do aeroporto.

Não estava claro a razão que fez a porta se soltar e as autoridades alemãs estavam investigando o incidente, que ocorreu na quarta-feira, disse o porta-voz. O avião levava cinco passageiros e dois tripulantes.

A aeronave, um Learjet, vinha de Dublin, pousou com segurança e em nenhum momento correu risco de cair, acrescentou o porta-voz.

Bono, de 54 anos, foi a Berlim para se reunir com o ministro do Desenvolvimento da Alemanha, Gerd Mueller, e para participar de uma cerimônia de premiação na noite desta quinta-feira.

(Reportagem de Michael Nienaber)