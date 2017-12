Avião faz pouso de emergência na Austrália após passageiro idoso tomar os controles

A polícia disse que o homem idoso fretou o pequeno avião Beechcraft Duchess, de quatro lugares, na segunda-feira para uma viagem de negócios de Bankstown, no subúrbio de Sydney, para Cowra, a cerca de 186 km de distância.

Mas o cliente começou a agir de modo estranho no meio ao percurso, e avançou para desligar os motores e tomar o controle do manche, disse um porta-voz da companhia de fretes Australia by Air a jornalistas.

O piloto de 23 anos confrontou o passageiro e fez uma chamada de emergência antes de pousar o avião com segurança em um campo aberto, disse a polícia.

"O piloto demonstrou um excelente conhecimento aéreo e habilidade durante o pouso, e nós agradecemos a ele por seu profissionalismo", disse a empresa em comunicado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O inspetor de polícia Mark Wall disse que o homem estava internado em condição estável em um hospital de Sydney, com ferimentos na face. O piloto recebeu tratamento pós-traumático e recebeu alta.

Não ficou imediatamente claro o que fez o homem idoso tentar assumir o controle do avião. A polícia disse estar investigando o incidente.

(Reportagem de Samantha Mountford)