Avião de Ashton Kutcher e Demi Moore faz pouso emergencial

Um avião particular no qual estavam a bordo os atores Ashton Kutcher e Demi Moore fez um pouso de emergência momentos depois de ter decolado de Las Vegas na última quinta-feira, 6, disseram os próprios atores em suas páginas do Twitter.

O avião bimotor Hawker Beechcraft voltou ao Aeroporto Internacional McCarran quando uma luz no painel da aeronave indicou uma possível falha no motor, informou um porta-voz da base aérea à rede de notícias CNN. A luz mostrava que o motor estava "sobrecarregando", obrigando o piloto a voltar.

Equipamentos para incêndio foram preparados pela pista de pouso enquanto o avião pousava, por volta das 13 horas (17 horas de Brasília). Um vídeo mostrava cerca veículos acompanhando o avião até o hangar, inclusive um caminhão dos Bombeiros.

"Meu avião acabou de fazer um pouso de emergência", disse Kutcher, que tem mais de um milhão de seguidores em sua página do Twitter. "O motor superaqueceu. Caminhões dos Bombeiros em todo lugar. Bons tempos", brincou o ator. Já Demi disse "Sim, é sempre uma aventura em Las Vegas, pousos de emergência e tal".

A aterrissagem de emergência ocorreu normalmente e ninguém ficou ferido, segundo o porta-voz do aeroporto. Além dos atores, o avião levava mais seis pessoas e a tripulação.

Mais tarde, Kutcher postou mais comentários em sua página durante uma festa, dizendo que estava "feliz por está vivo" e que "ia celebrar".