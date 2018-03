Avião com estilista italiano Missoni desaparece na Venezuela

"A família Missoni foi informada pelo consulado venezuelano que Vittorio Missoni e sua esposa estão desaparecidos, mas não sabemos mais nada", disse Maddalena Aspes. "As autoridades vão retomar as buscas pelo avião de manhã."

A imprensa italiana disse que o avião desapareceu na sexta-feira de manhã após decolar do balneário de Los Roques, um arquipélago na costa venezuelana. Junto com Missoni e sua esposa, Maurizia Castiglioni, também estariam a bordo do avião bimotor Britten Norman NB2 um outro casal e dois venezuelanos membros da tripulação.

Missoni é filho dos fundadores da grife familiar italiana famosa por suas roupas de tricô coloridas. Vittorio é sócio dos irmãos Luca e Angela.

(Reportagem de Jennifer Clark)