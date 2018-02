Aventureiro Steve Fossett desaparece em Nevada O aventureiro norte-americano Steve Fossett, que quebrou recordes de vôo solo ao redor do mundo em balão e avião, desapareceu após decolar com uma pequena aeronave no Estado de Nevada, oeste dos EUA, disseram autoridades nesta terça-feira. Fossett, 63 anos, partiu na manhã de segunda-feira de uma fazenda e à noite foi dado como desaparecido pela Administração Federal de Aviação (FAA). O milionário não apresentou plano de vôo, o que não era necessário, não manteve comunicação com o controle de tráfego aéreo nem enviou pedidos de socorro, segundo a FAA. "É um terreno difícil, montanhoso, não há muitas estradas por lá, é pedregoso... imagine como seria o Afeganistão", descreveu o comandante Douglas Russell, da Estação Aérea Naval de Fallon, Nevada. A Marinha e a Patrulha Aérea Civil realizam buscas aéreas no local. Stuart Radnofsky, assessor de imprensa de Fossett, disse que o milionário havia visitado a fazenda Flying M, que ele descreveu como um popular centro de vôo. Fossett, que fez fortuna no mercado financeiro, tornou-se em 2002 a primeira pessoa a dar a volta ao mundo sozinha em um balão. Em 2005, deu a primeira volta ao mundo sem escalas, a bordo do Virgin Atlantic GlobalFlyer. Ele também participou de competições de longa duração, atravessou o canal da Mancha a nado e estabeleceu inúmeros recordes mundiais de navegação. (Reportagem adicional de Jim Christie e Adam Tanner em San Francisco e John Crawley em Washington)