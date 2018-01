Aventuras de James Bond serão publicadas em quadrinhos

A Dynamite Entertainment, editora norte-americana especializada em quadrinhos, anunciou nesta terça-feira, 7, a aquisição dos direitos autorais para adaptar histórias de James Bond para os quadrinhos. A empresa poderá criar comic books e graphic novels centradas no personagem 007.

De acordo com a Dynamite Entertainment, as publicações devem abordar o início da carreira do icônico agente secreto de Ian Fleming. A ideia é explorar suas aventuras antes da trama retratada no primeiro romance da série, Casino Royale (1953).

Alguns personagens familiares do universo de 007, como Bond girls e vilões, devem aparecer nas histórias em quadrinhos, junto com novos coadjuvantes. A Dynamite Entertainment planeja lançar o primeiro título do comic book em 2015, tanto em versão impressa quanto digital.

Fleming publicou 14 romances com o personagem James Bond. Já no final dos anos 1950, o agente apareceu pela primeira vez em quadrinhos, nas tirinhas do jornal britânico Daily Express. Após o sucesso do primeiro filme do personagem, 007 Contra o Satânico Dr. No (1962), surgiram outras HQs inspiradas em 007.

Na telona, James Bond já foi interpretado por Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, George Lazenby, Pierce Brosnan e Daniel Craig. O último filme da franquia, 007 - Operação Skyfall (2012), arrecadou mais de US$ 1 bilhão mundialmente.