'Avenida Brasil' estreia com cenas eletrizantes

No novo folhetim do novelista, a malfeitora Carminha, vivida por Adriana Esteves, segue a linha de outros vilões abomináveis do repertório de João Emanuel - vide Otto (Juca de Oliveira), da ótima série "A Cura" (2010), e Flora (Patrícia Pillar), de "A Favorita". Carminha ganhou um peso importante no capítulo de estreia, pois é ela quem será o estopim de toda a história da protagonista: Rita (Mel Maia), na infância, que se transformará em Nina (Débora Falabella), na fase adulta.

O destino de Rita/Nina quando criança já é sabido do público: ela é abandonada em um lixão pelo amante de Carminha, Max (Marcelo Novaes). O que tornou acompanhar o desenrolar dessa fase inicial da trama ainda mais angustiante. Já comparada nas redes sociais à outra sofredora mirim, Salete, de "Mulheres Apaixonadas" (2003), novela de Manoel Carlos, Rita é filha de Genésio (Tony Ramos) e enteada da madrasta má Carminha.

Mais velho do que a vilã, ele torna-se alvo fácil do golpe armado por ela e o amante. Ainda no campo das comparações, o Genésio de Tony Ramos lembrou muito o Totó do mesmo Tony, da novela "Passione" (2010), do também já citado Silvio de Abreu. Só que em Avenida Brasil, Genésio descobre logo no primeiro capítulo que é vítima de uma armação, diferente de Totó, que foi levado na lábia durante praticamente toda novela por outra santinha do pau oco Clara (Mariana Ximenes). A sensação foi déjà vu.

A conexão das cenas foi uma sacada à parte: João Emanuel regeu uma alternância de sequências tensas, sempre lideradas por Carminha, com situações mais leves. Assim, quando o telespectador conseguia relaxar, lá vinha mais sufoco. Agora é esperar pela reviravolta da trama. E se depender do autor, ela não tardará e, tampouco, falhará. As informações são do Jornal da Tarde.