Avenida Brasil bate recordes em Portugal

Cacá Diegues se junta a Guel Arraes e Daniel Filho no comitê artístico da Globo Filmes, braço cinematográfico da TV Globo, que nunca esteve tão próximo da emissora.

A MTV reprisou ontem a última entrevista de Champignon, o ex-baixista do Charlie Brown Jr., que ainda na semana passada esteve na emissora para falar de sua nova banda. A Banca, e de sua relação com a emissora durante todos esses anos.

O amistoso da seleção, sábado, contra a Austrália, rendeu 64% de acréscimo à audiência da Globo no horário, em comparação com os quatro sábados anteriores. A média final ficou em 19 pontos, na Grande São Paulo.

A Globo ainda vai muito mal no quesito redes sociais. A emissora não aparece uma única vez em primeiro ou em segundo lugar no ranking da semana passada da Qual Canal, startup que mensura os assuntos de TV mais comentados no Twitter.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Fazenda, o reality show da Record, lidera o top 5 dos programas de TV mais comentados do Twitter na semana passada, segundo a Qual Canal, de terça a sábado. Na segunda-feira, Rebelde, do SBT, levou a melhor, e no domingo, deu Pânico na Band.Washington Olivetto entrevista José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, durante o Festival do Clube de Criação de São Paulo 2013, dia 21, às 20h. Aberto ao público, com ingressos à venda, o evento será no Memorial da América Latina.

Antes de se entregar ao Medida Certa, do Fantástico, Gaby Amarantos conversou com Sarah Oliveira sobre as canções que marcaram sua vida para o Na Trilha da Canção, documentário que terá sua segunda parte exibida amanhã, às 23h30, no GNT.

Avenida Brasil chegou ao fim em Portugal batendo seus recordes de audiência na SIC, canal aberto que lá exibe as novelas da Globo. Apresentado na sexta-feira, o capítulo final não chegou a ser o programa mais visto do ano, como aconteceu aqui em 2012, mas foi a maior audiência do dia na SIC e o segundo programa mais visto do dia em Portugal - perdeu para o jogo da seleção portuguesa. A GFK (Ibope local) lhe atribuiu 16,1% de audiência. Dos televisores ligados no horário, 39% sintonizaram o desfecho de Carminha, visto por 1,5 milhão de pessoas. Antes do grandioso fim, a SIC exibiu uma entrevista gravada com Adriana Esteves no Rio.