'Avenida Brasil' agora seduz o México A comoção causada pelo último capítulo de Avenida Brasil na Argentina, com a presença de parte do elenco em casa de espetáculos lotada, pode inspirar evento similar no México. Exibida pela TV Azteca, a novela de João Emanuel Carneiro não chega a ser vista por metade do país, como aconteceu na Argentina, mas arrasta um público muito relevante para os parâmetros locais, onde os hábitos conservadores pedem narrativas lentas e à base da água com açúcar. Atores que estiveram em Buenos Aires foram avisados sobre a ideia, mas a Globo Internacional informa que não há, ao menos por enquanto, nenhum planejamento para tanto.