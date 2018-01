Avatar recebe oito indicações para o 'Oscar inglês'

Os três concorrem ao prêmio de melhor filme juntamente com "Amor sem Escalas" e "Precious". "District9", a história sul-africana sobre alienígenas, recebeu sete indicações.

As indicações foram anunciadas hoje e os prêmios serão entregues durante uma cerimônia no Royal Opera House de Londres no dia 21 de fevereiro. O prêmio é considerado um importante indicador para os concorrentes aos prêmios da Academia de Cinema dos Estados Unidos, entregues em Los Angeles duas semanas depois.