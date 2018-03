Avatar: Lucro na TV A companhia Newscorp, de Rupert Murdoch, deverá lucrar entre US$ 350 milhões e US$ 400 milhões com a estreia do filme Avatar na televisão. As informações foram fornecidas pela agência Bloomberg. Nesta semana, a superprodução do diretor James Cameron, ganhadora de três Oscars, caiu duas posições, ficando em 7.º lugar na arrecadação nos cinemas dos Estados Unidos.