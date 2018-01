'Avatar' leva Globo de Ouro de melhor filme e diretor

"Esta é uma viagem", disse Cameron, lembrando que enquanto "Titanic" estava se tornando um sucesso de bilheteria e favorito para o Oscar, ele pensou consigo mesmo "aproveite a viagem, isso nunca vai acontece novamente".

Apesar da previsão anterior do diretor, "Avatar" tornou-se um sucesso mundial, tendo arrecadado US$ 1,6 bilhão, superado apenas por "Titanic", que rendeu US$ 1,8 bilhão. Mas o novo filme de Cameron pode arrecadar mais bilheteria do que sucesso de 1997 sobre o luxuoso navio que afundou na primeira viagem.

Uma diferença importante entre os dois filmes do diretor é que desta vez ele conseguiu uma grande bilheteria com uma fantasia espacial, o tipo de história que geralmente é negligenciada, exceto pelos efeitos visuais e outras qualidades técnicas.

"Felizmente, isso é parte de uma tendência de aceitação de ficção científica como uma forma legítima de cinema", disse Cameron, cujos filmes do gênero incluem a série "Aliens", "O segredo do Abismo" e os dois primeiros "O Exterminador do Futuro".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Como "Avatar", "Titanic" apresentou novidades visuais, mas também foi um drama épico, tipo de filme que os eleitores da academia costumam escolher desde os princípios do Oscar.

Outros vencedores

Sandra Bullock conquistou o Globo de Ouro como melhor atriz por "The Blind Side". Jeff Bridges venceu o prêmio por "Crazy Heart". Os prêmios por melhor ator e atriz de musical ou comédia foram para Robert Downey Jr. com "Sherlock Holmes" e para Meryl Streep por "Julie & Julia", respectivamente. Os prêmios de atores coadjuvantes foram para Mo''Nique por sua atuação em "Precious: Based on the Novel ''Push'' By Sapphire" e para Christoph Waltz pela saga da Segunda Guerra "Bastardos Inglórios".