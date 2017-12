'Avatar' estreia hoje como longa mais caro da história

Por isso, toda a expectativa gerada em torno de "Avatar" se justifica. A história em si é simples, mas já prenderia a respiração do público mesmo se os detalhes gráficos não fossem tão precisos. O que se vê na tela é um mundo novo, com animais incríveis, fauna exuberante e uma riqueza de detalhes antes inimaginável.

A expectativa por essa experiência já gera procura. Nos primeiros dias de vendas na sala Imax, no Shopping Bourbon Pompeia, mais de mil ingressos foram vendidos. Ainda restam alguns lugares em poltronas não tão boas. O espectador que quiser saber de fato como é essa nova tecnologia só conseguirá achar ingressos para a semana que vem. Até lá, a saída é se contentar com as salas de cinema comuns.

Somente em cópias, "Avatar" ocupará mais da metade das salas do País. Foram feitas 500 cópias em 35mm, outras 110 em 3D e duas em Imax - também em 3D, mas com qualidade de imagem e som superiores. Uma delas está no Shopping Bourbon, a outra em Curitiba, Paraná.

Cameron sabe usar bem seus orçamentos estratosféricos. Em 1994, ele foi o primeiro cineasta a fazer um filme acima de 100 milhões de dólares, com "True Lies", e criou e dirigiu marcos do cinema, como "Exterminador do Futuro 2" (1991), "Aliens: O Resgate" (1986) e "Titanic" (1997).

Humanos versus avatares

O roteiro de Avatar se passa em Pandora, um planeta distante, onde os humanos estão explorando unobtainium, um metal raro e valioso. Por lá vivem os Na?vi, seres alienígenas em perfeito contato com a natureza, que se organizam em tribos e moram sobre a maior reserva de metal do planeta. Um empresário ganancioso e um militar sanguinário estão prontos para destruir o local sem dó. Enquanto isso, um grupo de cientistas desenvolve um projeto científico que transfere a consciência humana para corpos Na?vi gerados em laboratórios, os avatares. Jake Sully (Sam Worthington) é paraplégico e vê nessa transferência a oportunidade de voltar a andar.

A missão de Sully é se infiltrar entre os Na?vi e descobrir como eles vivem. Os dados dessa espionagem são passados aos militares que preparam o ataque. Sully, no entanto, se apaixona por Neytiri (Zoë Saldana), uma nativa, e ao perceber a crueldade com que os humanos tratam os aliens, resolve trair os humanos e ajudar os Na?vis. As informações são do Jornal da Tarde.