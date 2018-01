'Avatar' e 'Guerra ao Terror' lideram indicações ao Oscar

"Bastardos Inglórios", de Quentin Tarantino, concorre a oito prêmios, seguido por "Preciosa - Uma História de Esperança" e "Amor Sem Escalas", que disputam seis estatuetas cada. "Up - Altas Aventuras" pode levar cinco prêmios, inclusive o de melhor animação.

A novidade deste ano é a mudança no número de indicados a melhor filme, que passou de cinco para dez longas-metragens. Além de "Avatar" e "Guerra ao Terror", concorrem ao prêmio "Amor Sem Escalas", "Bastardos Inglórios", "Distrito 9", "Educação", "A Serious Man", "Preciosa", "Um Sonho Possível" e "Up - Altas Aventuras".

Concorrendo ao prêmio de melhor atriz ao lado de Sandra Bullock, Meryl Streep volta a reforçar o título de atriz que mais concorreu ao Oscar. Esta é a 16ª indicação da protagonista de "Julie & Julia", que já recebeu duas estatuetas. As informações são do Jornal da Tarde.

Confira a lista dos indicados:

Filme

?Avatar?

?Um Sonho Possível?

?Distrito 9?

?Educação?

?Guerra ao Terror?

?Bastardos Inglórios?

?Preciosa - Uma História de Esperança?

?A Serious Man?

?Up, Altas Aventuras?

?Amor sem Escalas?

Diretor

Quentin Tarantino, por ?Bastardos Inglórios?

Kathryn Bigelow, por ?Guerra ao Terror?

Lee Daniels, por ?Preciosa - Uma História de Esperança?

James Cameron, por ?Avatar?

Jason Reitman, por ?Amor sem Escalas?

Filme Estrangeiro

Argentina, ?O Segredo dos seus Olhos?, de Juan Jose Campanella

França, ?Un Prophète?, de Jacques Audiard

Alemanha, ?A Fita Branca?, de Michael Haneke

Israel, ?Ajami?, de Scandar Copti e Yaron Shani

Peru, ?A Teta Assustada?, de Claudia Llosa

Atriz

Sandra Bullock, por ?Um Sonho Possível?

Helen Mirren, por ?The Last Station?

Meryl Streep, por ?Julie & Julia?

Carey Mulligan,por ?Educação?

Gabourey Sidibe, por ?Preciosa - Uma História de Esperança?

Ator

Jeff Bridges, por ?Crazy Heart?

Collin Firth, por ?A Single Man?

George Clooney, por ?Amor sem Escalas?

Morgan Freeman, por ?Invictus?

Jeremy Renner, por ?Guerra ao Terror?

Atriz Coadjuvante

Penélope Cruz, por ?Nine?

Monique, por ?Preciosa - Uma História de Esperança?

Vera Farmiga, por ?Amor sem Escalas?

Maggie Gyllenhaal, por ?Crazy Heart?

Anna Kendrick, por ?Amor sem Escalas?

Ator Coadjuvante

Matt Damon, por ?Invictus?

Woody Harrelson, por ?The Messenger?

Christopher Plummer, por ?The Last Station?

Stanley Tucci, por ?Um Olhar no Paraíso?

Christoph Waltz, por ?Bastardos Inglórios?

Roteiro Original

?Guerra ao Terror?

?Bastardos Inglórios?

?The Messenger?

?A Serious Man?

?Up, Altas Aventuras?

Roteiro Adaptado

?Distrito 9?

?Educação?

?In the Loop?

?Preciosa - Uma História

de Esperança?

?Amor sem Escalas?

Animação

?O Fantástico Senhor Raposo?

?Coraline?

?A Princesa e o Sapo?

?Up, Altas Aventuras?

?The Secret of Kells?