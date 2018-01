'Avatar' e 'Guerra ao Terror' lideram disputa pelo Oscar

Os filmes Avatar e Guerra ao Terror lideram a disputa ao Oscar 2010, com nove indicações cada um. O anúncio foi feito nesta terça-feira em Los Angeles.

Avatar, um filme que também teve lançamento em 3D e conta a história de extraterrestres de pele azul que defendem o seu planeta de invasores humanos, tornou-se o maior campeão de bilheteria de todos os tempos, com uma arrecadação mundial de US$ 1,859 bilhão. Ele já rendeu a seu diretor, James Cameron, os Globos de Ouro por melhor filme e melhor direção.

Já Guerra ao Terror foi dirigido por Kathryn Bigelow, ex-mulher de Cameron. Ela ganhou um prêmio no 21º Producers Guild of America Awards, que é o sindicato dos diretores de Hollywood. O filme fala da vida e do trabalho de um grupo de militares especializados em desarmar bomba no Iraque.

O mais recente longa dirigido por Quentin Tarantino, Bastardos Inglórios recebeu oito indicações ao prêmio considerado mais importante da indústria cinematográfica.

Este ano, pela primeira vez, foram feitas dez indicações para melhor filme, ao invés das cinco tradicionais. A lista dos indicados inclui ainda a ficção científica Distrito 9, Bastardos Inglórios, Amor sem Escalas, com George Clooney, Um Sonho Possível, com Sandra Bullock, a animação Up - Altas Aventuras, Preciosa - Uma História de Esperança, e os longas Educação e Um Homem Sério, dos irmãos Joel e Ethan Coen.

Up - Altas Aventuras, o mais recente longa de animação da Pixar, também concorre na categoria melhor animação de 2010.

O longa da Pixar vai concorrer com Coraline e O Mundo Secreto, A Princesa e o Sapo, animação 'à moda antiga' da Disney, O Fantástico Sr. Raposo e The Secret of Kells.

Apesar do aumento no número de filmes concorrentes ao Oscar, o número de diretores continuou o mesmo. Nesta categoria James Cameron vai concorrer com Kathryn Bigelow. Além dos dois, também concorrem Quentin Tarantino, Jason Reitman, por Amor sem Escalas, e Lee Daniels, por Preciosa.

Na categoria de melhor atriz, o esperado aconteceu. Sandra Bullock foi indicada por Um Sonho Possível, e Meryl Streep recebeu mais uma indicação por Julie & Julia.

Além delas, Helen Mirren foi indicada por The Last Station, a jovem Gabourey "Gabby" Sidibe, por Preciosa - Uma História de Esperança, e Carey Mulligan, por Educação.

Jeff Bridges foi indicado ao prêmio de melhor ator, por Coração Louco. Ele concorre com outro nome que já era esperado, George Clooney, por seu papel em Amor Sem Escalas. Os outros concorrentes são Colin Firth, por Direito de Amar (a estréia do estilista Tom Ford na direção), Morgan Freeman por sua interpretação de Nelson Mandela em Invictus, dirigido por Clint Eastwood, e Jeremy Renner, por Guerra ao Terror.

Na categoria de melhor ator coadjuvante concorrem o favorito Christopher Waltz, por Bastardos Inglórios, Matt Damon, por Invictus, Stanley Tucci, por Um Olhar no Paraíso, o novo longa de Peter Jackson, e o veterano Christopher Plummer, por The Last Station e Woody Harrelson por The Messenger.

Maggie Gyllenhaal concorre ao prêmio de melhor atriz coadjuvante por Coração Louco, junto com Mo'nique, por Preciosa - Uma História de Esperança, Penélope Cruz, pelo musical Nine, Anna Kendrick, por Amor Sem Escalas e Vera Farmiga também por Amor Sem Escalas.

Na categoria de efeitos especiais Avatar conseguiu mais uma indicação, concorrendo com o filme sul-africano Distrito 9 e Star Trek.

Na categoria de melhor filme estrangeiro concorrem dois filmes latino-americanos, O Segredo de Seus Olhos, da Argentina, e A Teta Assustada, do Peru. Os dois filmes vão concorrer com o favorito, A Fita Branca, da Alemanha, o israelense Ajami, e o francês Un Prophete.

Avatar também conseguiu mais uma indicação na categoria de melhor trilha sonora. O longa de James Cameron vai concorrer nesta categoria com Guerra ao Terror, a animação O Fantástico Sr. Raposo, Up - Altas Aventuras, e Sherlock Holmes.

A 82ª cerimônia de entrega dos Oscars deverá ser apresentada pelos atores Alec Baldwin e Steve Martin e se realiza no dia 7 de março. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.