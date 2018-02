'Av. Brasil' bate faturamento de Fina Estampa

Espelho meu

Intérprete da protagonista de Rebelde no México, Dulce Maria encontra a "genérica" brasileira da personagem, vivida por Lua Blanco, nos estúdios da Record. Na condição de "ela-mesma", Dulce gravou participação especial na versão nacional do enredo teen.

7 barracos foram construídos, com tábuas de demolição, para ilustrar o nascimento do Morro da Providência, em 1903. A primeira favela do Rio será cenário de Lado a Lado, novela das 6 da Globo.

'Já que o mundo está em clima de esporte, eu vou ficar deitado o dia todo. É a minha ajuda para com o equilíbrio da natureza' Do ator Alexandre Nero, via Twitter

A HBO planeja produzir filmes de longa-metragem no Brasil. À coluna, o vice-presidente de Comunicação Corporativa do grupo, Miguel Oliva, citou o assunto ao ser questionado sobre as dificuldades da HBO em conseguir filmes brasileiros para seus canais de TV, já que toda safra da Globo Filmes vai parar no Telecine.

Para endossar sua confiança no Brasil, o executivo da HBO lembra que este é o país latino-americano onde o grupo mais realizou séries.

A série Oscar 279, produção da Pródigo para o canal Multishow, já tem 2ª temporada certa para 2013. O enredo aborda o universo de uma garota de programa, moradora da grifada rua Oscar Freire, em São Paulo.

O GNT também tem parceria já acertada com a Pródigo para uma série de ficção programada para 2013. O canal pretende ampliar seus investimentos na dramaturgia.

O show das Empreguetes, que a Globo grava amanhã com João Neto & Frederico para Cheias de Charme, será precedido pela gravação, em estúdio, do áudio de Lelelê, música da trilha da novela, unindo a dupla ao trio Taís Araújo, Leandra Leal e Isabelle Drumond.

Com 90% das produções made in Brazil, o surfado canal Woohoo é o primeiro da Turner a receber certificado de canal brasileiro de espaço qualificado. Isso faz dele um produto atraente às operadoras de TV paga que, pela nova lei, terão de agrupar canais assim classificados em seus pacotes.

A TV Climatempo também recebeu da Ancine o certificado de canal brasileiro de espaço qualificado. Para tanto, é preciso somar 12 horas diárias de audiovisual nacional de produção independente.

Cnthia Benini deixa a parceria de bancada com Carlos Nascimento no Jornal do SBT para apresentar bolentis vespertinos na casa.