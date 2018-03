Autorretrato de Andy Warhol de 1986 será leiloado em maio

Um dos últimos autorretratos do artista americano Andy Warhol, produzido em 1986 e avaliado entre US$ 10 milhões e US$ 15 milhões, será vendido no dia 12 de maio em Nova York, informou a casa de leilões Sotheby's.

Veja também:

Pinacoteca expõe maior mostra do artista no Brasil. Veja fotos

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um porta-voz da casa indicou que se trata de uma obra de arte "icônica e rara" de Warhol (1928-1987) e que pertence à série de autorretratos pintados nos anos 80, considerados entre as peças mais importantes de sua carreira.

"É um óleo monumental, de 2,74 metros e um dos dois que estão em mãos privadas", detalhou a fonte. Segundo ela, a obra será exposta em Hong Kong e em Londres, antes de ser leiloada em Nova York.

Segundo a casa de leilões, este autorretrato de Warhol "é um raro exemplo de um tema importante na obra do artista, como a complicada dicotomia entre o público e o privado".

Durante os anos 60, Warhol realizou algumas das obras mais importantes da arte pop nas séries de retratos de artistas como Marilyn Monroe, Elvis Presley e Elizabeth Taylor. Ele as utilizou "como veículo para explorar temas como a mortalidade e a universalidade da cultura popular", assinalou a firma.