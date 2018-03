Autoridades de Londres mandam apagar mural de grafiteiro

Um famoso mural de 7 metros de altura do artista de rua britânico conhecido como Bansky terá que ser retirado de uma agência dos Correios de Londres por se tratar de um grafite, informou hoje a imprensa local. A obra de arte, pintada sobre uma parede externa do prédio, mostra um policial acompanhado de um cachorro tirando fotos de um garoto que, em cima de uma escada, picha em letras garrafais brancas a frase One nation under CFTV (Uma nação sob câmeras de vigilância, em tradução livre). Em outubro do ano passado, as autoridades do distrito de Westminster City decidiram que o mural, feito sobre uma parede nua, teria que ser retirado por desrespeitar a lei. Sobre a retirada da obra, Robert Davis, representante do distrito, disse: "Aprovar este grafite - porque o consideramos um grafite - é aprovar os outros grafites que se veem rabiscados pelo resto da cidade". Ainda há chances de o mural de Banksy não ser apagado, mas nesse caso o Serviço Postal teria que cobri-lo em respeito às normas do distrito de Westminster City. Um porta-voz dos Correios declarou à imprensa que, "infelizmente, as autoridades do distrito disseram que é preciso retirar ou cobrir o mural". Por isso, enquanto uma decisão definitiva não é tomada, um andaime foi instalado para cobrir o desenho. Banksy é o pseudônimo de um popular artista de rua do Reino Unido. A única informação que se tem sobre ele é que nasceu no sul da Inglaterra em 1974.