Autores fizeram história em Cannes

É o que mostra 12:08 A Leste de Bucareste. O longa de Corneliu Porumboiu ganhou a Caméra d"Or, a Palma de Ouro para filmes de estreantes, em Cannes, 2006. O filme mostra os bastidores de uma emissão de TV comemorativa do fim da era Ceausescu. O apresentador e seus convidados não conseguem chegar a um consenso - houve uma revolução popular, ou não? O povo reunido havia expulsado do ditador ou quando os populares chegaram à praça principal de Bucareste, Ceausescu e seus asseclas já tinham fugido?

A boa fase do novo cinema romeno começou em Cannes, em 2005, quando Cristi Puiu ganhou o prêmio da crítica com A Morte do Senhor Lazarescu (e o filme também recebeu o prêmio da seção Un Certain Regard). O filme é sobre o falido sistema de saúde do país, mostrando como um cidadão comum, o senhor Lazarescu, vive verdadeira via-crúcis na tentativa de conseguir atendimento médico e hospitalar. Com dores no estômago, ele é enviado de hospital a hospital, sem que ninguém se interesse pelo seu caso, exceto o condutor da ambulância. A humanidade desse último, sua compaixão pelo sofrimento do Sr. Lazarescu ilumina o filme que alterna momentos engraçados com outros tristes, exatamente como na vida.

Mas a cereja do bolo da consagração do novo cinema romeno atingiu seu ápice quando Christian Mungiu, o mentor de Contos da Era Dourada, ganhou a Palma de Ouro em Cannes, 2007, por 4 Meses, 3 Semanas e 2 Dias. Um pouco à maneira de Cristi Puiu em Senhor Lazarescu, mas com outro tratamento, o filme acompanha essa garota que tenta interromper sua gravidez. Sempre com uma amiga, ela termina por recorrer a um aborteiro, mas antes disso sua trajetória já pôs a nu a precariedade da vida na Romênia. Enterrar a herança de Ceausescu é muito mais complicado do que simplesmente acabar com sua ditadura.