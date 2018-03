Autores escrevem livro em ´reality show´ literário via web

A Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM) lançará em agosto um "reality show" literário pela internet, informou nesta quarta-feira, 11, o diretor de Literatura da instituição, Sealtiel Alatriste, ao apresentar o concurso. O escritor disse em entrevista coletiva que depois do sucesso da primeira edição do programa Caça de Letras, vai convocar 12 escritores estreantes e três com obras publicadas para escrever um romance de umas 70 páginas nas oito semanas da competição na rede. Alatriste foi à cerimônia de premiação do primeiro Caça de Letras, vencido pela estreante Fernanda Melchor, por seu desempenho em várias provas escritas. A autora, que assinava com o pseudônimo "Falanja", ganhou um prêmio de 50 mil pesos (US$ 4.600). Agora ela está negociando com várias editoras a publicação de seu primeiro romance. O diretor da UNAM comentou que na segunda edição o prêmio será de 100 mil pesos. Poderão competir escritores mexicanos de 20 a 35 anos. Durante oito semanas, informou, os escritores terão um blog no portal www.cazadeletras.unam.mx, para escrever seu romance. Além de escrever a obra, os competidores deverão realizar exercícios complementares ao redor da história que tenham escolhido. "Será um concurso muito mais difícil que a primeira edição", avisou. Na primeira edição, este ano, o site recebeu 200 mil visitas, superando as expectativas.