Autora vai relançar livro que retrata a história de Lula

Denise aproveita o momento para reescrever e atualizar seu livro antigo, nascido no doutorado que concluiu em 1995. Com o novo nome de "Lula, a História do Filho do Brasil", será lançado pela editora Objetiva no dia 13 de dezembro.

"Quando alguém falava do Brasil, a referência era ?o Brasil do Pelé?. Agora, é ?o Brasil do Lula?. As pessoas só não imaginam como foi que ele se tornou quem é." A mulher que fez a vida de Lula ir para os livros pela primeira vez conta que teve dificuldade em fazê-lo falar. "Ele dizia: ?Olha, Denise, já tenho muita gente puxando o meu saco. Não preciso de mais um?", diz a autora. "Eu o convenci quando disse que queria saber como surge um cara assim."

Denise lembra bem dos bastidores de suas entrevistas com o presidente. "Uma vez, durante uma entrevista, ele foi me servir um copo d?água, parou e ficou encarando aquela água ali. Depois disse: ?Denise, essa água é mineral. É pura. Você não sabe o que é tomar água de poça no chão, barrenta, ao lado do gado?." O tom natural a desconcertava: "E então, ele dizia: ?Eu gostava de botar o dedo no fundo, na terra para brincar com os caramujinhos?. E ria."

Depois de muitos relatos, Denise pôde definir com clareza a importância de Eurídice Ferreira, a Dona Lindu, mãe de Lula, que deixou o sertão de Garanhuns (PE) e partiu com os oito filhos em um pau-de-arara para São Paulo. A história de Lula respinga na realidade brasileira dos anos 40, 50, 60, 70 e termina em 1980, segundo a jornalista. "É uma trajetória individual, mas segue a evolução de uma nação inteira. Lula não leu Karl Marx, Lenin ou outro clássico filosófico de esquerda. O mentor dele é uma mulher que pregava que o mundo devia ser bom. Existem milhares de Donas Lindus por aí, ela não é única." As informações são do Jornal da Tarde.