Autora planeja série com dama da Rocinha

Divino. Cauã Reymond ficou surpreso com a fama encontrada entre brasileiras e hispânicas presentes na Sexta Avenida, em Nova York, anteontem, quando apresentou o BR Day New York 2014, o Brazilian Day. O assédio é, em boa parte, fruto de Avenida Brasil.

Até Que a Morte nos Separe já tem aval da Ancine para uma 2.ª temporada, no valor total de R$ 1,167 milhão. Produtora da série, a Pródigo define com o canal A&E os casos a serem abordados nessa nova safra.

Luiz Villaça e Bossa Nova Films já têm um novo projeto de série para o canal GNT. No momento, o diretor grava, com a mesma produtora, a 2.ª temporada da série Três Teresas, com Denise Fraga, Cláudia Mello e Manuela Aliperti. Estreia dia 22.

A propósito de Três Teresas, a nova safra da série contará com três novos personagens, o que justifica a entrada em cena de três grandes grifes: Pedro Paulo Rangel, Ary França e Emílio de Mello.

Diretor do Porta dos Fundos, Ian SBF postou no Instagram trechos de uma nova série que está escrevendo, ainda sem destino anunciado. À coluna, Ian adianta que é algo totalmente diferente do que vem sendo feito no Brasil.

Gerente de Conteúdo dos canais Fox, Elisa Chalfon é mais um nome do grupo que está de saída da empresa. A executiva está a caminho da Viacom.

Fátima Turci celebra 40 anos de carreira e 15 do seu Economia & Negócios, no ar pela Record News.

Com estreia anunciada para o Festival do Rio, no fim do mês, o documentário que Julio Molica e Rodrigo Carvalho gravaram sobre a ocupação no centro de Caracas, em junho, estará na tela da Globo News em outubro.

Os Dez Mandamentos, mais uma série bíblica da Record, terá cenas rodadas no Chile, onde uma equipe da emissora pesquisa locações no momento.

E Rodrigo Faro conquistou anteontem sua melhor audiência na Record, desde que estreou aos domingos: 10,5 pontos em São Paulo.