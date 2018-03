Autora do livro foi assistente da editora de Vogue Lançado no ano passado nos EUA, o livro "O Diabo Veste Prada" (Record) provocou o barulho esperado no mundo fashion - afinal, alfinetava, com um texto bem costurado e bem humorado, a toda poderosa editora da revista "Vogue", Anna Wintour, mulher tão amada quanto odiada. E a sensação de relato verídico aumentou o zunzunzum pelo fato de a autora do livro, Lauren Weisberger, ter trabalhado como assistente de Anna entre os anos de 1999 e 2000. Ou seja, sentiu na pele não apenas a fugaz sensação de ter um Prada ou um Armani nas mãos, mas também o humor sempre incerto da chefe. Lauren não se preocupou em ser muito explicativa; assim, quem não conhece nada da incerta temperatura do humor das pessoas do mundo fashion talvez tenha alguma dificuldade para decifrar o motivo da pedrada. Sim, porque a chefona Miranda maltrata, do começo ao fim, a mocinha Andrea, que, aos poucos, percebe pouco valer aquele emprego "desejado por 1 milhão de garotas".