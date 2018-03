Autora de romances policiais britânica P.D. James morre aos 94 anos

“Todos sentiremos sua falta”, declarou Charles Elliott, seu editor na casa Knopf, em um comunicado. “Seus livros estavam em uma categoria própria, sempre divertidos e mesmo assim tão bem escritos e sérios quanto qualquer ficção de nossos tempos”.

O primeiro-ministro britânico, David Cameron, tuitou: “Entristecido de ouvir sobre a morte de P.D. James, uma das maiores escritoras de policiais da Grã-Bretanha, que empolgou e inspirou gerações de leitores”.

Phyllis Dorothy James, transformada em Baronesa James of Holland Park em 1991, escreveu 20 livros, a maioria dos quais foram filmados e televisionados na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos.

Entre seus títulos mais famosos estão “Sala dos Homicídios”, “O Farol” e, mais recentemente, “Morte em Pemberley”.

Ela nasceu em Oxford em 1920 e era filha de um funcionário público, tendo ela mesma trabalhado em vários departamentos do governo, incluindo o departamento de ciência forense do Ministério do Interior.

Ela declarou em seu site que já na infância soube que queria ser romancista e que se voltou ao gênero policial porque tinha fascínio pela elaboração que estes livros exigem.

Ela acrescentou: “Depois que evoluí no meu ofício, passei a acreditar que é possível escrever dentro das convenções de uma história de detetive clássica e ainda ser vista como uma escritora séria e dizer algo verdadeiro sobre homens e mulheres e a sociedade em que vivem”.

(Por Stephen Addison)