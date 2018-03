Autora de 'O Diabo veste Prada' lança novo romance

Assim como a obra anterior, que virou sucesso no cinema em 2006, com Meryl Streep e Anne Hathaway, o novo livro traz um narrativa simples, que pode facilmente ser transformada num roteiro de filme pipoca. Novamente, Lauren Weisberger aborda a questão das carreiras como desestabilizadoras dos relacionamentos amorosos. Se em "O Diabo veste Prada" a personagem de Anne Hathaway se desentendia com o amado por focar demais na carreira, no novo livro a escritora apenas inverte a ordem. Dessa vez, é o sucesso profissional do marido que leva a mulher a arrancar os cabelos.

Cheio de diálogos, o livro também conta com personagens secundários caricatos, como a sogra perua e insensível, e a melhor amiga linda que dorme com vários homens. Essa última, aliás, chama-se Heather e lembra muito a personagem Samantha do seriado pop "Sex and The City". De fato, o forte da autora não é criar personagens complexos ou explorar suas contradições e subjetividades. Ela não quer dar um nó na cabeça dos leitores, nem fazê-los pensar. A proposta aqui é absorção rápida e fácil.

Em compensação, se os personagens são superficiais, Weisberger faz o leitor identificar-se com a história, utilizando recursos interessantes. Um deles é explorar o modo como se vive hoje. Facebook, Twitter e outras ferramentas tecnológicas comuns do dia a dia também fazem parte da rotina de Brooke, Julian e Heather. Os universos de leitores e personagens, portanto, se aproximam. Outro elemento que pode tornar o livro popular são menções a referências pop, como atores, atrizes e músicos que estampam hoje as capas de revista. O livro abarca a cultura do consumo e lança mão dela para prender a atenção.

Um de seus pecados, no entanto, é a falsa crítica que faz em relação à cultura das celebridades. Por mais que a personagem principal fale com repulsa das matérias escandalosas que saem nos tabloides - com direito a discursos fracos levantando a questão -, a obra é uma ode às estrelas do mainstream. O texto simples e sem surpresas da autora, no entanto, torna tudo bem palatável. O livro, aliás, é como bom fast-food: apesar de não ser memorável, é divertido, gostoso e ideal para ser consumido rapidinho, sem falsos arrependimentos. As informações são do Jornal da Tarde.