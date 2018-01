Autora de <i>Harry Potter</i> ganha ação contra pirataria na rede A escritora JK Rowling ganhou um processo por pirataria na Índia contra o site de leilões eBay, que foi provisoriamente proibido de vender exemplares considerados ilegais das obras da autora das aventuras do bruxinho Harry Potter. Rowling entrou com a ação depois de algumas pessoas usarem a versão indiana do eBay para vender versões não autorizadas de seus livros, disse hoje o jornal britânico The Times. A autora não é a primeira a processar o site, que tem um faturamento superior a R$ 3 milhões. De acordo com o jornal, a decisão judicial é um grande revés para o eBay, pois esta é a primeira vez que o site se vê obrigado a controlar o que seus clientes vendem. O eBay, que enfrenta, segundo o periódico, processos similares abertos pela Tiffany, de Nova York, e Christian Dior couture, de Paris, rejeita qualquer responsabilidade pelas vendas realizadas em seu site, e afirma ser impossível controlar esse serviço.