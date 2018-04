Autora de 'Caminho das Índias' faz enquete na internet

No capítulo que vai ao ar hoje, enquanto a família de Opash Ananda (Tony Ramos) chora a morte do filho mais velho, Raj (Rodrigo Lombardi), ele se recupera no hospital e sai do estado de coma. Ao acordar, a primeira palavra que o indiano diz é Maya. A indiana, no entanto, prepara-se para entregar o filho Niraj ao verdadeiro pai, o dalit Bahuan.

No blog da novela, a equipe do folhetim organiza uma enquete perguntando se Maya deve ser perdoada pelos Anandas. Se a maioria for sim, ela termina com Raj. Enquanto isso, Glória escuta os pedidos do público em seu blog. Lá também os telespectadores pedem a ela que Maya termine nos braços de Raj, e que Surya (Cléo Pires) seja desmascarada - a personagem finge que está grávida de Amithab (Danton Mello). Os seguidores da autora na internet ainda pedem a punição da vilã Yvone (Letícia Sabatella).

Enquanto isso, no Brasil, Tônia (Marjorie Estiano) abre mão da bolsa de estudos no exterior e aceita o pedido de casamento de Tarso (Bruno Gagliasso). O esquizofrênico consegue controlar a doença com o amor da namorada e da mãe Melissa Cadore (Christiane Torloni), que termina a novela tão perua quanto começou. No último dia, Tarso assiste a um show de Maria Bethânia, realiza o sonho de ser músico e fica famoso.

O final feliz também se estende ao casal Abel (Anderson Muller) e Norminha (Dira Paes). O guarda de trânsito volta com a mulher, porém ela continua com seu jeitinho assanhado. Abel tenta barrar novas traições, mas acaba cedendo e diz sim ao jeito da mulher. Mas nem tudo serão flores no Brasil. Duda (Tânia Khallil) perde o bebê de Lucas (Murilo Rosa), após ser atropelada por Zeca (Duda Nagle), que é preso, e os pais, Cesar (Antonio Calloni) e Ilana (Ana Beatriz), não podem fazer nada. As informações são do Jornal da Tarde.