Autor quer 2ª temporada de 'Cinquentinha' em novo horário

O mais difícil, o autor já tem: a trama central dos novos capítulos. As protagonistas em questão, turma encabeçada por Suzana Vieira, vai cuidar de suas respectivas vidas, mas têm de voltar à cena depois que os filhos fazem bobagem na empresa. E dá-lhe confusão.

Segundo Aguinaldo Silva, o elenco estelar permanece o mesmo e com contrato com a Globo. "A história de Leonor (Maria Padilha) e do filho Carlo (Pierre Baitelli) é que será mais desenvolvida, pois tiveram menos chance na primeira temporada", promete o autor.

Se topar continuar com a minissérie, Aguinaldo terá um outro desafio: o tempo. A Globo quer "Cinquentinha" já para abril. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.