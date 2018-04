Autor joga com a morte para provocar Os textos de Edward Albee não costumam ser fáceis. Desde que surgiu, no fim dos anos 1950, as peças do norte-americano resvalam inevitavelmente no absurdo. Flertam descaradamente com a morte. Teimam em arrancar o público de qualquer zona de conforto. Não é diferente com A Senhora de Dubuque, peça que estreou há exatamente 31 anos em Nova York e merece sua primeira montagem no Brasil a partir deste sábado.