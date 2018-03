Autor inglês Tahir Shah lança 'A Casa do Califa' em SP O escritor inglês Tahir Shah já foi à Índia ''muitas e muitas vezes'', mas ainda não conhece o Taj Mahal. "Sou afiado em absorver lugares a partir dos sentidos, sem gastar muito tempo vendo os grandes marcos. Prefiro sentar num café e observar a vida em volta", diz ele pouco antes de chegar ao Brasil para o lançamento hoje, em São Paulo, de A Casa do Califa, livro de viagem sobre a reforma de uma casa muito especial em Casablanca, no Marrocos, que sai em português pela Editora Roça Nova. O livro foi apontado como um dos dez melhores de 2006 pela revista Time. Afiado realmente em narrar com leveza o que não costuma estar estampado nos cartões-postais, Shah fez um caderno de viagem que conta sua história e de sua família - a mulher Rchana e os dois filhos pequenos - às voltas com uma casa, no Marrocos. Cansado do seu apartamento apertado em Londres, ele decide buscar suas raízes no Oriente Médio. Não só se muda para Casablanca, mas, num ímpeto, compra um palacete que foi mesmo de um certo califa. A reforma da casa levou um ano, depois de incontáveis acidentes de percurso e até mesmo de um exorcismo. Diretor de documentários, fotógrafo e jornalista, Shah tem mais de dez livros de viagem publicados e hoje trabalha numa ficção. ?Um romance histórico baseado na vida de um grande aventureiro?. Seu livro mais recente, In Arabian Nigths, lançado no início do ano, deve sair por aqui no ano que vem. ?Passei muito tempo tentando entender por que o Marrocos é do jeito que é, e me dei conta de que o país foi moldado por uma cultura oral, que contém idéias, informações e sabedoria... Então, escrevi sobre isso.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. A Casa do Califa. De Tahir Shah. Ed. Roça Nova. 360 págs., R$ 58. Livraria Cultura. Av. Paulista, 2.073, em São Paulo. Hoje, 19h.