Autor fala na série Música na Cabeça Na sexta-feira, a partir das 19 horas, Golijov será a atração da série Música na Cabeça, parceria da Osesp com o Estadão. Ele vai conversar com o público sobreseu trabalho. A entrada é franca e basta inscrever-se pelo site www.osesp.art.br. A série Música na Cabeça tem como objetivo estabelecer um diálogo com artistas convidados da temporada da orquestra , além de oferecer palestras sobre obras importantes apresentadas ao longo do ano. Para 2011, já estão confirmadas as presenças de músicos como o maestro Isaac Karabtchevsky e o compositor Thomas Adès.